Per audrą žuvo žmogus: iš policijos – daugiau detalių

„Vyras galimai žvejojo, nes matyti iš kai kurių daiktų. Ar tikrai jau žvejojo, ar tik pasidėjo daiktus, dar nežinoma. Vyras buvo ant lieptelio, kritęs medis jį prispaudė“, – Eltai pirmadienį sakė Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Asta Šuminienė.
Pasak jos, žuvęs vyras buvo Panevėžio gyventojas, o apie nelaimę tarnybas informavo jo kaimynai.
Policija anksčiau skelbė, kad Troškūnų seniūnijoje, Mažionių kaime, esančiame vandens telkinyje rastas nuvirtęs medis, po juo aptiktas prispausto vyro, gimusio 1966 m., kūnas be gyvybės ženklų.
Atliekamas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Apie galimą pavojų – stiprų vėją ir lietų – Anykščių rajono savivaldybė skelbė dar penktadienį, ji pasidalijo sinoptikų perspėjimu socialiniame tinkle „Facebook“.
Anykščių rajonas nuo audros nukentėjo stipriai – be elektros kurį laiką buvo likę daugiau nei 10 tūkst. namų ūkių, dėl elektros tiekimo sutrikimų dalyje Anykščių rajono neveikė vandens tiekimo ir nuotekų valymo įrenginiai. Sutriko ir mobilusis ryšys, todėl savivaldybei buvo sudėtinga susisiekti su seniūnais ir administracijos darbuotojais.
ELTA primena, kad vien ugniagesiai gelbėtojai per savaitgalį 2 tūkst. 525 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių visoje Lietuvoje, daugiausia Kauno apskrityje – 659, Vilniaus – 387, Utenos – 330.
Per šeštadienį kilusią audrą virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Tuo metu be elektros liko per 268 tūkst. gyventojų.
Naujausiais ESO duomenimis, elektros iki šiol neturi daugiau nei 100 tūkst. klientų, daugiausia Kauno, Utenos, Panevėžio ir Vilniaus regionuose.
Dėl audros nuostolius skaičiuoja ūkininkai, vėluoja traukiniai, fiksuojami mobiliojo ryšio sutrikimai.
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