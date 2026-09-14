Per avariją Panevėžyje žuvo vairuotojas: automobilis nulėkė nuo kelio, trenkėsi į stulpą

Kaip informavo Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, nelaimė nutiko šiandien, apie 17.12 val., Ramygalos gatvėje, ties įvažiavimu į miestą.
Automobilio „Opel Vivaro“ vairuotojas, gimęs 1977 m., nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į reklaminį stulpą. Įvykio metu automobilio vairuotojas žuvo. Keleivį šiuo metu apžiūri medikai.
Aplinkybės tikslinamos.
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