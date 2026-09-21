 Per avarijas Panevėžyje sužeisti motociklo ir elektrinio dviračio vairuotojai: vienas jų – paauglys

Per avarijas Panevėžyje sužeisti motociklo ir elektrinio dviračio vairuotojai: vienas jų – paauglys

2026-09-21 15:02
BNS inf.

Panevėžyje pirmadienio rytą per du eismo įvykius sužeisti motociklo ir elektrinio dviračio vairuotojai, abu jie pristatyti į ligoninę.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Per avarijas Panevėžyje sužeisti motociklo ir elektrinio dviračio vairuotojai: vienas jų – paauglys</span>
Per avarijas Panevėžyje sužeisti motociklo ir elektrinio dviračio vairuotojai: vienas jų – paauglys / Feisbuko grupės „Mentai PNVŽ“ nuotr.

Kaip pranešė Panevėžio apskrities policija, apie 7.53 val. Smetonos gatvėje 1982 metais gimusi automobilio „Volvo XC60“ vairuotoja, išvažiuodama iš daugiabučio namo kiemo, nepastebėjo važiuojamąja kelio dalimi atvažiuojančio elektrinio dviračio, kurį vairavo 2012 metais gimęs nepilnametis, ir jį partrenkė. Nukentėjusysis pristatytas į ligoninę.

Tą pačią dieną, apie 8.09 val., Beržų gatvėje su motociklu susidūrė sunkvežimis „Volkswagen“, jį vairavo 1971 metais gimęs vyras.

Pirminiais duomenimis, pirmąja eismo juosta važiavęs sunkvežimis keitė eismo kryptį (apsisukinėjo) ir nepastebėjo antroje juostoje važiavusio motociklo „Honda CBR“, ir jį kliudė. Sužalotas 2008 metais gimęs motociklo vairuotojas, jis paguldytas į ligoninę.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
Panevėžys
avarija
avarija LT
motociklas
elektrinis dviratis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų