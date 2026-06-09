 Avarijos Biržų rajone aukų skaičius išaugo iki dviejų: ligoninėje mirė keleivė

Avarijos Biržų rajone aukų skaičius išaugo iki dviejų: ligoninėje mirė keleivė

2026-06-09 07:13
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Pirmadienį Biržų rajone įvykusios tragiškos eismo nelaimės aukų skaičius padidėjo iki dviejų: avarijos vietoje žuvo vienas vairuotojų, o pavakarę ligoninėje užgeso ir tame pačiame automobilyje su žuvusiu vairuotoju važiavusios keleivės gyvybė.

<span>Avarijos Biržų rajone aukų skaičius išaugo iki dviejų: ligoninėje mirė keleivė</span>
Avarijos Biržų rajone aukų skaičius išaugo iki dviejų: ligoninėje mirė keleivė / BNS nuotr.

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 11.18 val. Smilgiškio kaimo ribose, kelio Biržai–Geidžiūnai–Vabalninkas 25-ame kilometre, kelio vingyje, automobilis „Fiat Ducato“, vairuojamas vyro, gimusio 1977 m., išvažiavo į priešpriešinės krypties eismo juostą ir susidūrė su automobiliu „Nissan Note“, vairuojamu vyro, gimusio 1948 m.

„Nissan Note“ 78 metų vairuotojas žuvo vietoje.

Per eismo įvykį nukentėjo automobilio „Fiat Ducato“ vairuotojas bei automobilio „Nissan Note“ keleivė, gimusi 1950 m.

Jie dėl įvairių sužalojimų buvo paguldyti į ligoninę.

Tą pačią dieną, apie 16.30 val., 76 metų moteris ligoninėje mirė.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žmonių mirtimis pasibaigusios avarijos.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
Biržų rajonas
avarija LT
aukų skaičius

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų