Baltijos jūroje – plataus masto muitinės operacija: patikrinta daugiau kaip 400 transporto priemonių

Kaip teigiama Muitinės departamento (MD) pranešime spaudai, pareigūnai operacijoje bendradarbiavo su Europolu ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra „Frontex“.
Lietuvos muitinės organizuotoje tarptautinėje operacijoje „Baltica II“ dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos, Švedijos, Danijos ir Norvegijos muitinės pareigūnai. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas keltų maršrutams tarp Baltijos jūros uostų, kuriais kasdien juda dideli krovininio transporto srautai.
Operacijos metu patikrinta daugiau kaip 400 transporto priemonių, Vilniuje veikusiame tarptautiniame koordinavimo centre dirbo 14 pareigūnų, o dar apie 20 pareigūnų vykdė bendrus patikrinimus skirtingų šalių uostuose ir sienos kirtimo punktuose.
Dalis operacijoje dalyvavusių pareigūnų buvo komandiruoti į kitų valstybių uostus ir sienos kirtimo punktus, kur kartu su vietos muitininkais tikrino transporto priemones ir krovinius.
Anot MD, operacijos koordinavimo centre, kuris buvo įkurtas Muitinės mokymo centre Vilniuje, skirtingų šalių pareigūnai kartu analizavo informaciją apie įtartinus krovinius, transporto priemones ir jų judėjimo maršrutus, tikrino galimas sąsajas bei koordinavo muitinės kontrolės veiksmus.
Kaip pabrėžiama pranešime spaudai, operacija „Baltica II“ turėjo ir svarbų prevencinį tikslą.
„Sustiprinta muitinės kontrolė Baltijos jūros uostuose, dažnesni transporto priemonių patikrinimai ir matomas skirtingų šalių pareigūnų bendradarbiavimas siunčia aiškią žinią kontrabandos organizatoriams – tarptautiniai transporto maršrutai yra stebimi, o muitinės keičiasi informacija ir veikia kartu“, – teigiama MD pranešime.
„Baltica II“ vykdyta pagal EMPACT – Europos daugiadalykę kovos su nusikalstamumo grėsmėmis platformą, kuri vienija Europos valstybių teisėsaugos institucijas bendriems veiksmams prieš organizuotą nusikalstamumą.
Operacija yra EMPACT 2026–2027 metų operatyvinio veiksmo „Kova su akcizų ir muitinės sukčiavimu Baltijos jūros regione“ (OA 2.5) dalis.
Šia iniciatyva siekiama kovoti su nusikalstamomis grupuotėmis, užsiimančiomis akcizinių prekių kontrabanda, neteisėta gamyba ir prekyba, muitinės sukčiavimu, dokumentų klastojimu bei tarptautinių sankcijų apėjimu. Taip pat siekiama stiprinti muitinių, policijos, sienos apsaugos ir kitų teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą, siekiant nustatyti ir ardyti neteisėtas prekių tiekimo grandines.
Lietuvos muitinė nuo 2019 metų atlieka vadovaujantį vaidmenį Europos Sąjungos mastu koordinuojant EMPACT kovos su akcizų ir muitinės sukčiavimu veiksmus, o šiais metais dar yra atsakinga ir už operatyvinio veiksmo „Kova su akcizų ir muitinės sukčiavimu Baltijos jūros regione“ įgyvendinimą.
Šioms veikloms įgyvendinti naudojamas Europos Sąjungos Vidaus saugumo fondo (ISF) finansuojamas projektas CLEAN („Customs Law Enforcement Against criminal Networks“), kuriam skirta apie 2,15 mln. eurų ES finansinė parama.
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