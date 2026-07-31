Bartoševičiaus advokatas kreipėsi į LAT: prašo nutraukti bylą

„Prašoma teismų nuosprendžius panaikinti ir bylą nutraukti arba grąžinti ją nagrinėti iš naujo pirmosios arba apeliacinės instancijos teismui“, – BNS sakė LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė.
LAT dar nenusprendė, ar priims šį skundą nagrinėjimui.
Buvęs Seimo narys K. Bartoševičius nuteistas kalėti septynerius metus. Nuo gegužės 5 dienos jis atlieka bausmę Kauno kalėjime.
Balandžio pabaigoje Lietuvos apeliacinis teismas patvirtino jo kaltę, palikdamas galioti septynerių metų laisvės atėmimo bausmę ir uždrausdamas penkerius metus dirbti su mažamečiais ir nepilnamečiais.
Advokato Olego Šibkovo skundą, kuriuo gynyba prašė K. Bartoševičiaus išteisinimo, teismas atmetė.
Taip pat apeliacinis teismas padidino dviejų nukentėjusiųjų atstovams priteistą turtinės žalos kompensaciją. K. Bartoševičius iš viso turės atlyginti 32 tūkst. eurų turtinės ir neturtinės žalos.
Teismas šioje byloje konstatavo, kad dirbdamas parlamente K. Bartoševičius prievartavo vieną vaiką jam būnant mažamečiu ir suėjus 14-ai metų, taip pat tvirkino tris mažamečius berniukus bei nesunkiai sutrikdė visų keturių nukentėjusiųjų sveikatą.
(be temos)
(be temos)