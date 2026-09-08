Buitinės technikos surinkimo punkte – gaisras: gesinimo darbai gali užtrukti

Kaip Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Edita Zdanevičienė, 12.38 val. gautas pranešimas, kad Širvintose, Kalnalaukio gatvėje, buitinės technikos surinkimo punkte, smilksta elektronika, matomi dūmai, atviros ugnies nėra.
„Gaisrui gesinimui pasitelktos penkios automobilinės cisternos“, – sakė E. Zdanevičienė.
Anot jos, ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, angaras buvo pilnas dūmų.
Gaisras yra gesinamas, ardomos stogo konstrukcijos, ugniagesiai dirba su kvėpavimo organų apsaugos aparatais.
„Dėl patalpose esančio didelio kiekio buitinės technikos gesinimo darbai gali užtrukti“, – kiek vėliau pažymėjo Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
Dėl gaisro sukeltos galimos oro taršos nuspręsta išsiųsti pranešimus vietos gyventojams.
„Vieno kilometru nuo gaisro vietos spinduliu Širvintų gyventojams yra išsiųstos rekomendacijos“, – sakė E. Zdanevičienė.
PAGD atstovės teigimu, aplinkiniams gyventojams rekomenduojama vengti buvimo lauke, užsidaryti namų langus.
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