 Būna ir taip: įmonės teritorijoje su stiklainiu ant galvos lakstė lapė

Būna ir taip: įmonės teritorijoje su stiklainiu ant galvos lakstė lapė

2026-07-30 09:39
BNS inf.

Kėdainių rajone, Juodkaimių kaime, trečiadienio pavakarę ugniagesiai gelbėjo lapę, įkišusią galvą į stiklainį, ketvirtadienį pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

<span>Būna ir taip: įmonės teritorijoje su stiklainiu ant galvos lakstė lapė</span>
Būna ir taip: įmonės teritorijoje su stiklainiu ant galvos lakstė lapė / Asociatyvi magnific nuotr.

Apie 18.45 val. buvo gautas pranešimas, kad prie baldų įmonės laksto lapė, įkišusi galvą į stiklainį – negali ištraukti.

Atvykę ugniagesiai gelbėtojai sugavo lapę, sudaužė ant galvos buvusį stiklainį. Paskui gyvūną paleido į laisvę.

Šiame straipsnyje:
lapė
stiklainis
ugniagesiai gelbėtojai

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