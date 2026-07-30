Būna ir taip: įmonės teritorijoje su stiklainiu ant galvos lakstė lapė

Apie 18.45 val. buvo gautas pranešimas, kad prie baldų įmonės laksto lapė, įkišusi galvą į stiklainį – negali ištraukti.
Atvykę ugniagesiai gelbėtojai sugavo lapę, sudaužė ant galvos buvusį stiklainį. Paskui gyvūną paleido į laisvę.
Kėdainių rajone, Juodkaimių kaime, trečiadienio pavakarę ugniagesiai gelbėjo lapę, įkišusią galvą į stiklainį, ketvirtadienį pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
Apie 18.45 val. buvo gautas pranešimas, kad prie baldų įmonės laksto lapė, įkišusi galvą į stiklainį – negali ištraukti.
Atvykę ugniagesiai gelbėtojai sugavo lapę, sudaužė ant galvos buvusį stiklainį. Paskui gyvūną paleido į laisvę.
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