Bute – VST tarnautojos smurtas prieš paauglę

Kaip pranešė Utenos apskrities policija, incidentas įvyko rugsėjo 17 d. apie 16.45 val. Visagine esančiame bute.
Pirminiais duomenimis, 1984 metais gimusi VST tarnautoja ne tarnybos metu sukėlė fizinį skausmą 2011 metais gimusiai nepilnametei.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Apie galimus smurto prieš nepilnamečius atvejus pranešta ir Vilniaus apskrityje.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, ketvirtadienį gautas pranešimas, kad rugsėjo 5 d. ar 6 d. Švenčionių rajone moteris galimai smurtavo prieš nepilnametę (gim. 2014 m.), tuo sukeldama jai fizinį skausmą.
Taip pat, anot sostinės policijos, ketvirtadienį pranešta, jog Vilniuje, moteris (gim. 1991 m.) smurtavo prieš mažametį vaiką (gim. 2020 m.), tuo sukeldama jam fizinį skausmą.
Dėl pastarųjų atvejų taip pat pradėti ikiteisminiai tyrimai.
Naujausi komentarai