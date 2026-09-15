„Čekiukų“ bylose ieškiniai pateikti penkiems Lazdijų ir Alytaus politikams

Generalinė prokuratūra antradienį pranešė, jog siekiama, kad šie politikai į savivaldybių biudžetus iš viso grąžintų beveik 33 tūkst. eurų.
Kauno apygardos prokuratūra civilinio proceso tvarka kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama iš dabartinio Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario Artūro Margelio priteisti daugiau nei 11,4 tūkst. eurų minėtos savivaldybės naudai.
Prokuratūros atlikto tyrimo duomenimis, per 2019–2023 metų kadenciją A. Margelis teikė ataskaitas dėl 12 tūkst. 283 eurų kompensavimo tariamai patirtoms išlaidoms už degalus.
Per praėjusią kadenciją politikas pateikė 278 mokėjimo kvitus, pagal kuriuos iš savivaldybės biudžeto jam buvo kompensuotas 9 tūkst. 177 litrų degalų įsigijimas.
Nustatyta, kad A. Margelis už įsigytą kurą 37 kartus atsiskaitė 11 skirtingų mokėjimo kortelių, o 241 kartą – grynaisiais pinigais.
Fiksuoti penki atvejai, kai degalai buvo įsigyti už Lazdijų rajono savivaldybės ribų, taip pat politikas kompensavimui teikė čekius už degalus, įsigytus karantino laikotarpiais.
Nustatyta, kad karantino laikotarpiu A. Margelis tariamai patyrė daugiau nei 2 tūkst. eurų išlaidų už įsigytus 1 tūkst. 891 litrą degalų.
Kauno apygardos prokuratūra civilinio proceso tvarka kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama iš dabartinio Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario Ričardo Dulsko priteisti daugiau nei 12,1 tūkst. eurų minėtos savivaldybės naudai.
Prokuratūros atlikto tyrimo duomenimis, per 2019–2023 metų kadenciją R. Dulskui iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto buvo kompensuota daugiau nei 12,3 tūkst. eurų išlaidų, kaip susijusių su tarybos nario veikla.
Per kadenciją politikas pateikė 252 mokėjimo kvitus, pagal kuriuos iš savivaldybės biudžeto jam buvo kompensuota daugiau nei 9,6 tūkst. litrų degalų įsigijimas.
Nustatyta, kad politikas už degalus 12 kartų atsiskaitė keturiomis skirtingomis mokėjimo kortelėmis, o 240 kartų – grynaisiais pinigais. Fiksuoti atvejai, kai kuras buvo įsigyjamas karantino laikotarpiais.
Kadangi didžioji dalis R. Dulskui iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto išmokėtų lėšų yra nesusijusios su tarybos nario funkcijų vykdymu, atsižvelgiant į realų dalyvavimą tarybos posėdžiuose ir nuvažiuojamus atstumus, 12 tūkst. 186 eurai yra laikomi nepagrįstu praturtėjimu.
Panevėžio apygardos prokuratūra civilinio proceso tvarka kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama iš dabartinio Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario Henriko Šivoko priteisti 3 tūkst. 919 eurų minėtos savivaldybės naudai.
Tyrimo metu nustatyta, kad H. Šivokui per praėjusią kadenciją iš savivaldybės buvo kompensuoti 3 tūkst. 995 eurai kaip išlaidos už degalus.
Tačiau dalis kuro buvo įsigyta karantino metu, kai Lietuvoje buvo ribojamas žmonių judėjimas.
Tyrimą atlikęs prokuroras taip pat nustatė, kad per kadenciją H. Šivokas dalyvavo 42 tarybos ir komitetų posėdžiuose, vykusiuose kontaktiniu būdu, o gyveno vos už kilometro nuo savivaldybės, todėl pagrįstomis išlaidomis kurui laikoma 12,60 euro suma.
Pats politikas prokuratūrai teigė, kad į tarybos posėdžius vyko ne iš namų, o iš darbovietės, esančios už penkių kilometrų nuo savivaldybės.
Tačiau ir tokiu atveju, prokuratūros vertinimu, politikas nepagrįstai gavo didžiąją dalį kompensacijos ir geranoriškai šių išmokų grąžinti savivaldybei nesutiko.
Panevėžio apygardos prokuratūra civilinio proceso tvarka kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama iš dabartinio Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario Valiaus Micevičiaus išieškoti 4 tūkst. 298 eurus.
Per praėjusią kadenciją V. Micevičiui buvo kompensuotas 4 tūkst. 331 euras kaip išlaidos kurui.
Politikas buvo deklaravęs gyvenamąją vietą Alytuje, už mažiau nei dviejų kilometrų nuo savivaldybės, tačiau prokuratūrai teigė į tarybos ir komitetų posėdžius važinėjęs iš Vilniaus, kur iš tiesų gyvena.
Prokuratūros teigimu, dabartinė teismų praktika nenumato, kad vietos savivaldos tarybų nariams būtų kompensuojamas vykimas į posėdžius iš kitų rajonų.
Politikas taip pat pateikė čekius, kad kuras buvo perkamas karantino laikotarpiu. Prokuratūros ieškinyje konstatuojama, kad pagrįstomis V. Micevičiaus išlaidomis laikytini 33 eurai.
Panevėžio apygardos prokuratūra civilinio proceso tvarka kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama iš dabartinio Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario Povilo Labuko išieškoti 1 tūkst. 47 eurus.
Per praėjusią kadenciją P. Labukui buvo kompensuoti 2 tūkst. eurų už transporto, kanceliarines, telefono ir biuro patalpų nuomos išlaidas.
Prokuratūros tyrimo metu nustatyta, kad P. Labukui iš šios sumos buvo nepagrįstai kompensuota 650 eurų už degalus.
Dalis kuro įsigyta karantino metu, jo sunaudota nepagrįstai daug, nes politikas gyveno vos už kilometro nuo savivaldybės.
Taip pat P. Labukui nepagrįstai kompensuoti 442 eurai telefono išlaidų, kadangi sąskaitos nebuvo detalizuotos, kartais neaišku, už ką mokėta, be to, mokėta ir už laikotarpį, kai jis nebuvo tarybos nariu.
Iš sąskaitų matyti, kad mokėta ne tik už ryšio paslaugas, bet galimai ir už mobiliojo ryšio telefoną ar kitą įrangą.
Rugpjūčio 27 dienos duomenimis, prokurorai teismams buvo pateikę 230 civilinių ieškinių bendrai daugiau nei 2 mln. 387 tūkst. eurų sumai.
Tarybų nariai į savivaldybių biudžetus savanoriškai yra grąžinę daugiau nei 2 mln. 243 tūkst. eurų.
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