Degų skystį į namą metęs ir pinigų reikalavęs druskininkietis nuteistas už turto prievartavimą

Nuteistajam skirta reali penkerių metų laisvės atėmimo bausmė, pranešė prokuratūra.
Bylos duomenimis, kaltinamasis, neturėdamas teisėto pagrindo, atvirai savo naudai nuo 2025 m. spalio iki lapkričio vidurio vertė sutuoktinius perduoti turtą.
Nustatyta, kad P. K., naudodamas psichinę prievartą, grasinimus, susirašinėdavo su nukentėjusiuoju ir atvirai vertė nukentėjusįjį už tariamai vykdomą prekybą alkoholiniais gėrimais perduoti 25 procentus gaunamo pelno.
Ikiteisminio tyrimo metu pavyko nustatyti, kad kaltinamasis P. K. 2025 m. lapkritį socialiniame tinkle rašė nukentėjusiajai, reikalaudamas perduoti vienkartinį 5 tūkst. eurų mokestį. Nukentėjusiesiems prašyto mokesčio neperdavus, P. K. kitą naktį, siekdamas juos įbauginti ir priversti atiduoti turtą, į sutuoktinių namus metė degantį butelį, pripildytą degiu skysčiu, ir sukėlė gaisrą.
Gaisro metu buvo sugadintas 934 eurų vertės turtas.
Teismas, išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą, P. K. pripažino kaltu dėl turto prievartavimo. Nuteistajam skirta penkerių metų laisvės atėmimo bausmė.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokuroras Antanas Baranauskas.
Ikiteisminį tyrimą atliko Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai.
Kauno apygardos teismo rugsėjo 30 d. nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
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