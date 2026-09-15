Dėl galimo mokesčių slėpimo mėsos sektoriuje atliktos 39 kratos: apklausti 28 asmenys

Kaip antradienį pranešė Panevėžio apskrities policija, kratos atliktos įvairiose mėsos sektoriaus įmonėse, smulkiosiose prekybos vietose ir prekyvietėse. Jų metu pareigūnai paėmė galimos neoficialios apskaitos dokumentus ir kitą ikiteisminiam tyrimui reikšmingą medžiagą.
Apklausų metu, pasak policijos, gauta tyrimui reikšmingos informacijos apie galimą mokesčių slėpimą.
Pareigūnai toliau analizuoja surinktą informaciją ir atlieka kitus būtinus procesinius veiksmus. Nustačius mokestinius pažeidimus, įmonėms gali tekti sumokėti į valstybės biudžetą nesumokėtus mokesčius.
Operacijoje dalyvavo 55 Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų pareigūnai, taip pat aštuoni Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) ir šeši Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) darbuotojai.
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