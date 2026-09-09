Dėl nuosprendžių už neapykantos kurstymą – Žemaitaičiui žinia iš LAT

„Byla bus nagrinėjama žodinio proceso tvarka. Informacija apie bylos nagrinėjimo datą bus paskelbta vėliau“, – BNS sakė LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė.
Kasaciniu skundu prašoma peržiūrėti žemesniųjų instancijų teismų nuosprendžius ir juos panaikinti, o baudžiamąją bylą R. Žemaitaičio atžvilgiu nutraukti.
Pagal Seimo statutą, parlamentas, gavęs įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio nuorašą dėl asmens nusikaltimo, turi pradėti apkaltos procesą Seime šiam asmeniui. Tačiau, nors Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis įsigaliojo iškart, apkalta nepradėta. R. Žemaitaičio manymu, reikėtų sulaukti LAT sprendimo.
Kaip rašė BNS, Lietuvos apeliacinis teismas liepą konstatavo, kad „Nemuno aušros“ lyderis savo įrašais viešose platformose „šiurkščiai menkino žydų tautos genocidą, Holokaustą ir padarė tęstinę nusikalstamą veiką“. Pirmosios instancijos teismo politikui skirtą 5 tūkst. eurų baudą apeliacinis teismas padidino iki 10 tūkst. eurų.
Apeliacinis teismas konstatavo, kad R. Žemaitaitis įrašais feisbuke tikslingai kūrė tautinę nesantaiką ir priešpriešą tarp lietuvių bei kitų bendruomenių, apibendrintai kaltindamas žydus dėl istorinio lietuvių tautos naikinimo proceso.
Taip pat konstatuota, kad R. Žemaitaitis sistemingai iškraipė istorinius faktus, naudojo įžeidžiančias etiketes bei nužmoginančias metaforas.
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