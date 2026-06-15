Du vyrai prieš aplinkinius švaistėsi ir mačete

Kaip pirmadienį skelbia Policijos departamentas, vyriškis, rankoje laikęs daiktą, panašų į šaunamąjį ginklą, o kitas – mačetę, ieškomi.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą.
Panevėžyje, Pušyno gatvėje, namo kieme, du vyrai į ginklą panašiu daiktu ir mačete grasino aplinkiniams.
Kaip pirmadienį skelbia Policijos departamentas, vyriškis, rankoje laikęs daiktą, panašų į šaunamąjį ginklą, o kitas – mačetę, ieškomi.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą.
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