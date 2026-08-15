Eismo įvykiuose praėjusią parą nukentėjo 17 žmonių, tarp jų – keturi nepilnamečiai

Iš viso penktadienį užregistruoti 47 eismo įvykiai, iš kurių penki įvyko dėl neblaivių vairuotojų kaltės.
Iš visų įvykusių eismo įvykių – penkiolika įskaitinių eismo įvykių, kuriuose nukentėjo septyniolika žmonių, iš kurių keturi buvo nepilnamečiai.
Įskaitinius eismo įvykius sukėlė blaivūs vairuotojai.
Įskaitiniu eismo įvykiu laikomas toks eismo įvykis, per kurį žūsta ar sužalojami žmonės.
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