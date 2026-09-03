„Foxpay“ byla: Vilhelmo Germano, Mindaugo Navicko advokatai prašo kelių dienų

Todėl teismas pradeda nagrinėti su finansinių technologijų įmone „Foxpay“ susijusią keturių asmenų baudžiamąją bylą.
„Teismas dabartinėje stadijoje nemato pagrindo teismo posėdžio atidėti ir daryti pertrauką“, – sakė teisėja Justyna Žukovska-Pečiulienė.
Teisėjos teigimu, teismas sutinka, kad būtini dokumentai buvo pateikti tik trečiadienį, tačiau proceso šalys dar turės laiko su jais susipažinti.
Pasak V. Germano atstovo Lino Belevičiaus, kaltinamųjų advokatai papildomus dokumentus iš ieškovių gavo tik trečiadienį, todėl neturėjo laiko su jais susipažinti, ir tam tikslui prašė teismo bent porai dienų atidėti nagrinėjimą.
„Teismo sprendimas pateikti dokumentus buvo prieš daugiau nei pusantro mėnesio, buvo pakankamai laiko tai padaryti“, – teismo posėdyje ketvirtadienį sakė L. Belevičius.
Be to, pasak jo, vėl kilo klausimų dėl atstovavimo sutarčių teisėtumo, pateikti dokumentai į lietuvių kalbą buvo išversti tik dalimis, nebuvo nukentėjusių įmonių vadovų tapatybę patvirtinančių dokumentų.
Savo ruožtu Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Darius Stankevičius sakė, kad tokiu būdu vėl bandoma vilkinti procesą.
„Dauguma prašymų, susijusių su papildomų dokumentų pateikimu, yra akivaizdžiai nepagrįsti (...). Jeigu prašysime pasų kopijų, kitą kartą gal reikės gimimo liudijimų, tada tėvų gimimų liudijimų (...), tai akivaizdus proceso vilkinimas iš gynybos pusės“, – sakė prokuroras.
Bylos nagrinėjimas liepos viduryje jau buvo atidėtas rugsėjui, kaltinamųjų advokatų prašymu ieškovių – Honkongo ir Portugalijos įmonių – atstovus įpareigojus pateikti papildomus dokumentus.
Teismui pradėjus nagrinėti bylą, teisėja J. Žukovska-Pečiulienė pranešė, kad gauti trys didelės apimties prašymai iš V. Germano, M. Navicko ir A. Razmos advokatų gražinti bylą prokurorui, jie nagrinėjami posėdžio metu.
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