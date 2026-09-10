Gamykloje Šiauliuose – gaisras

Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė, kad 12.13 val. gautas pranešimas, kad Liejyklos gatvėje esančioje gamykloje kilo gaisras.
Pagal pirminę informaciją, degė dažymo kamera.
„Į įvykio vietą sutelktos gausios priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos pagal 3-iąjį pajėgų išsiuntimo numerį – septynios automobilinės cisternos, automobilinės kopėčios ir štabo automobilis“, – nurodė ugniagesiai.
Pirminiais duomenimis, žmonės per gaisą nenukentėjo, darbuotojai iš pastato evakavosi.
13.06 val. pranešta, kad gaisras buvo lokalizuotas. Tęsiami gaisro gesinimo darbai.
Galiausiai 13.29 val. gaisras gamykloje buvo užgesintas. Šiuo metu vėdinamos patalpos, vykdomi baigiamieji darbai.
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