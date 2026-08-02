Girtutėlė moteris galimai vogtu automobiliu įvažiavo į vandens telkinį

Kaip pranešė Marijampolės apskrities policija, automobilio „Opel Astra“ savininkė pareigūnams pareiškė, kad transporto priemonė šeštadienio naktį buvo pavogta iš namo kiemo Panausupio gatvėje.
Šis automobilis šeštadienio rytą Marijampolės Raudonųjų Šaltinių gatvėje rastas nuvažiavęs nuo kelio į vandens telkinį.
Policijos duomenimis, automobilį vairavo neblaivi teisės vairuoti neturinti 1986 metais gimusi moteris, jai nustatytas 3,14 prom. girtumas.
Turtinė žala vertinama 2 tūkst. eurų, pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagystės ir automobilio vairavimo neblaiviam.
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