Į policiją moteris nunešė neteisėtai laikytą ginklą – tada ir paaiškėjo karti tiesa

Kaip pranešė Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, birželio 13 d. Radviliškio rajono gyventoja, gimusi 1982 metais, policijos pareigūnams savanoriškai pateikė pistoletą „Valtro“ su tuščia šovinių dėtuve.
Patikslinus įvykio aplinkybes ir nustačius, kad pistoletas priklauso moters sūnui, gimusiam 2007 metais, kuris neturėdamas leidimo, neteisėtai jį laikė namuose, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
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