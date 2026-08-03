 Ignalinos rajone prie daugiabučio rastas mirusio senjoro kūnas

Ignalinos rajone prie daugiabučio rastas mirusio senjoro kūnas

2026-08-03 11:13
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Ignalinos rajone, prie daugiabučio namo, rastas mirusio 71 metų vyro kūnas.

<span>Ignalinos rajone prie daugiabučio rastas mirusio senjoro kūnas</span>
Ignalinos rajone prie daugiabučio rastas mirusio senjoro kūnas / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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