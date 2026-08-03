Ignalinos rajone prie daugiabučio rastas mirusio senjoro kūnas

Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienio vakarą, apie 17.40 val., Vidiškių kaime, prie daugiabučio namo, rastas mirusio vyro (gim. 1955 m.) kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Ignalinos rajone, prie daugiabučio namo, rastas mirusio 71 metų vyro kūnas.
Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienio vakarą, apie 17.40 val., Vidiškių kaime, prie daugiabučio namo, rastas mirusio vyro (gim. 1955 m.) kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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