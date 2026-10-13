Įsibrovimai statybvietėse: įsilaužėlius domina ne tik kuras

– Jūsų duomenimis, tokių įsibrovimų į statybvietes pasitaiko bent kartą per savaitę. Ką dažniausiai vagia įsibrovėliai?
– Įsibrovėliai, patekę į statybvietes, dažniausiai vagia įrankius, ten stovinčią techniką, kuria atliekami statybos darbai, įvairias statybinėms reikmėms naudojamas medžiagas. Ten yra įrangos, radiatorių, boilerių, įvairių statybinių apšiltinimo medžiagų ir kuro. Pastaruoju metu pastebime, ne paslaptis, kad kuras brangsta, ir tai domina vagystes darančius asmenis.
– Ir pastaruoju metu tokių vagysčių vis dažniau pasitaiko?
– Vis dažniau kurą nupilinėja nuo statybose esančios technikos. Tai ekskavatoriai, traktoriai, įvairios krovininės mašinos, kurios vykdo statybinius darbus.
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– Statybos nesibaigia su vasaros pabaiga, o tęsiasi ir rudenį. Tačiau minėjote, kad įsibrovimų būtent rudenį padažnėja, nes greičiau temsta?
– Taip, ilgėja tamsusis paros metas ir tuo naudojasi vagystes darantys asmenys. Jiems tiesiog paprasčiau. Statybos darbai galbūt nakties metu nevykdomi, vis tiek tamsu. Statybinės teritorijos paliekamos, anksčiau išeinama iš darbo, todėl jiems daugiau laiko apsižiūrėti, susižiūrėti, kas ten palikta ne vietoje arba netinkamai saugoma, ir įsibrauti.
– Kaip suprantu, keičiasi ir priežastys, dėl kurių įsibraunama. Anksčiau dažniausiai įsibraudavo tam, kad kažką pavogtų. O dabar kaip yra? Dėl ko dar įsibraunama į statybvietes?
– Pastaruoju metu pastebime jaunimo tendenciją. Jie tikrai aktyviai naudojasi socialiniais tinklais ir į statybvietes įeina pasidaryti gražių fotografijų, kad įsidėtų jas į savo paskyras ir taip parodytų išskirtinius kadrus. Lipa net į kranus labai aukštai, galbūt neturėdami licencijos, o tai taip pat sukelia dideles rizikas. Gali nukristi, nesaugu yra.
– Jau paminėjote, kad kartais įsibrovėliai rizikuoja. Kaip dar jie rizikuoja? Kokių atvejų teko užfiksuoti? Galbūt galite pateikti keletą rizikingiausių pavyzdžių?
– Tai buvo vienas atvejis, kai, norėdamas patekti į patalpas, asmuo prieš patekdamas per tvorą bandė atjungti elektros kabelius. Juos atjunginėjo net nematydamas jų lizdų. Vieną kabelį tiesiog perkirpo žnyplėmis, kas tikrai sukėlė pakankamai didelę riziką, jis galėjo žūti vietoje nuo elektros įtampos. Tai vienas iš atvejų. Kitas atvejis buvo, kai žmogus tiesiog statybvietėje įkrito į atidarytą šulinį, nes statybos darbai vyksta ir yra įvairių duobių, šulinių, armatūros, kuri kyšo. Tai irgi gali sukelti skaudžių pasekmių.
– Kokius nuostolius dažniausiai patiria statybų įmonės? Kokios būna tų nuostolių sumos ir kokias didžiausias esate fiksavę?
– Na, sumos įvairios – nuo kelių šimtų eurų iki kelių tūkstančių, net buvo atvejų, kai nuostoliai siekė keliolika tūkstančių. Tai priklauso nuo žalos masto. Ir tikrai yra ne tik pavogtų įrankių ar medžiagų suma, bet ir tam tikri padariniai, atsirandantys įeinant į statybinę teritoriją. Tai ir tvorą sulaužo, ir kameras, sakykime, sudaužo, ir kitos pasekmės. Išlaužia vagonėlius ar konteinerius, nukenčia spynos.
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