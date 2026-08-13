 „Išlipo Palemono geležinkelio stotyje“: policija vis dar ieško mįslingai dingusios Vidos

„Išlipo Palemono geležinkelio stotyje“: policija vis dar ieško mįslingai dingusios Vidos

2026-08-13 17:25 klaipeda.diena.lt inf.

Kauno apskrities vyriausiojo policijos pareigūnai vis dar vykdo Vidos Ladienės, gimusios 1956 metais, paiešką.

Vida Ladienė

Moteris liepos 31 d. apie 12 val. išėjo iš pažįstamos namų, esančių Kaišiadoryse, Žaslių gatvėje, ir iki šiol negrįžo. Tą pačią dieną apie 12.10 val. ji traukiniu išvyko iš Kaišiadorių link Kauno ir išlipo Palemono geležinkelio stotyje.

Moters požymiai: apie 168 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, šviesių plaukų. Išeidama vilkėjo melsvos spalvos kostiumėlį be rankovių su ilgomis kelnėmis, tamsiai mėlynus marškinius, avėjo sportinius batelius, dėvėjo baltos spalvos skrybėlę, su savimi turėjo juodos spalvos odinę rankinę. Moteris sunkiai orientuojasi aplinkoje.

Asmenis, žinančius moters buvimo vietą, ją mačiusius ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, policija prašo kreiptis į Kauno apskr. VPK policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 63 613 arba el. paštu el. paštu [email protected], arba skubios pagalbos telefonu 112.

Šiame straipsnyje:
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Komentarai

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SSvernialis
o tai kodel buvo leista iseiti venai jei ji sunkiai orientuojasi aplinkoje? jei jau zinoma ape tokius bedos, kodel keliauja vena?
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