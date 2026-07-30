Ispanijoje pašautas 31-erių lietuvis: tarnybos jį rado nualpusį kraujo klane

Šaudynės įvyko liepos 28-ąją. Specialiosios tarnybos tądien 17.30 val. sulaukė net kelių pranešimų apie incidentą „Sonora chiringuito“ automobilių stovėjimo aikštelėje.
Į iškvietimą lėkė ne tik vietinės, bet ir nacionalinės policijos ekipažai bei medikai. Policijos pareigūnai patvirtino, kad įvykio vietoje rastas sužalotas vyras, tačiau daugiau detalių apie jo sveikatos būklės sunkumą nesuteikė.
Pasak liudininkų, lietuviui buvo šauta į koją ir pilvą. Dėl smarkaus kraujavimo jis nualpo. Kilo panika.
Pirminiais duomenimis, įtariamasis arba įtariamieji iš įvykio vietos pasišalino tamsios spalvos automobiliu. Manoma, kad transporto priemonė yra vogta.
Ikiteisminiam tyrimui vadovauja nacionalinė policija.
Kaip teigiama, kompleksas, kur įvyko šaudynės, yra pamėgtas pasiturinčių emigrantų.
(be temos)