 Ispanijoje pašautas 31-erių lietuvis: tarnybos jį rado nualpusį kraujo klane

Ispanijoje pašautas 31-erių lietuvis: tarnybos jį rado nualpusį kraujo klane

2026-07-30 16:44 klaipeda.diena.lt inf.

Ispanijos pietuose esančiame Kosta del Solyje, Esteponos kurorte, netoli paplūdimio baro, pašautas 31-erių lietuvis, skelbia „The Spanish Eye“.

<span>Ispanijoje pašautas 31-erių lietuvis: tarnybos jį rado nualpusį kraujo klane</span>
Ispanijoje pašautas 31-erių lietuvis: tarnybos jį rado nualpusį kraujo klane / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Šaudynės įvyko liepos 28-ąją. Specialiosios tarnybos tądien 17.30 val. sulaukė net kelių pranešimų apie incidentą „Sonora chiringuito“ automobilių stovėjimo aikštelėje. 

Į iškvietimą lėkė ne tik vietinės, bet ir nacionalinės policijos ekipažai bei medikai. Policijos pareigūnai patvirtino, kad įvykio vietoje rastas sužalotas vyras, tačiau daugiau detalių apie jo sveikatos būklės sunkumą nesuteikė.

Pasak liudininkų, lietuviui buvo šauta į koją ir pilvą. Dėl smarkaus kraujavimo jis nualpo. Kilo panika.

Pirminiais duomenimis, įtariamasis arba įtariamieji iš įvykio vietos pasišalino tamsios spalvos automobiliu. Manoma, kad transporto priemonė yra vogta.

Ikiteisminiam tyrimui vadovauja nacionalinė policija.

Kaip teigiama, kompleksas, kur įvyko šaudynės, yra pamėgtas pasiturinčių emigrantų.

Šiame straipsnyje:
Ispanija
pašautas lietuvis
automobilių stovėjimo aikštelė
paplūdimio baras

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Komentarai

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Siaip sau be reikalo NIEKAS NESAUDO. Matyt susidejo su narkotiku tiekejais, arba prasiskolino. , arba kariavo Ukrainoje uz Zelionkes milijardus kaip samdomas zudikas.
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