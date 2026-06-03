 Kas kalėjimo teritorijoje pametė „kurpaitę“?

Kas kalėjimo teritorijoje pametė „kurpaitę“?

2026-06-03 15:22 klaipeda.diena.lt inf.

Trečiadienio rytą Marijampolės kalėjime perimti trys paketai su draudžiamais daiktais, pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba (LKT).

Kaip teigiama, Kalėjimo Saugumo valdymo skyriaus jaunesnysis specialistas, tikrindamas vidinį įstaigos perimetrą tarp apsaugos postų, ant žemės pastebėjo tris pilkos spalvos paketus, apvyniotus pilka lipnia juosta. Paketai buvo pristatyti į budėtojų dalį ir patikrinti.

Patikrinimo metu juose rasta viena SIM kortelė „Labas“ bei vienuolika mobiliojo ryšio telefonų: penki „Samsung“, vienas „Xperia“, vienas „Marshall“, vienas „ZTE“, vienas „Honor“ ir du „L8star“ telefonai.

Pasak LKT, paaiškėjo dar viena įdomi detalė – skubėdamas pasišalinti galimas permetėjas įvykio vietoje pametė batą. 

„Šiuo metu ieškome „kurpaitės“ savininko. Tikėtina, kad asmuo, kuriam tinka pamestas apavas, galėtų suteikti ir daugiau informacijos apie nesėkmingą draudžiamų daiktų pristatymo operaciją“, – akcentavo Kalėjimų tarnybos atstovai.

Draudžiami daiktai – paimti, o dėl įvykio renkama papildoma informacija ir tikslinamos aplinkybės.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos kalėjimų tarnyba
draudžiami daiktai
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batas

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Komentarai

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Komentarai

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Rimas
Ir vel pagyrima gaus tas ,,jaun.radejas¨---vietoj palikti vietoje ir stebeti,kas paims,-butu nors gavejas/uzsakovas vietoje su ikalciu. Bet lietuviska metodika-juk negali nutraukti nuolatiniu pliusu.kaip ir muitine-vietoje kad pasektu kontrabanda,kaip nepastebeta-ir susemti gaveju baze,-juk prarasi ,,versla¨kad ir pagyrimai,medaliai ne verti ilgalaikio ,,Biznio ir sutarciu su kontrabandininkais-kaip kt su pasieniu pareigunu auto-Zakon numeriais
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