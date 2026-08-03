 Kėdainių rajone degė gyvenamasis namas

Kėdainių rajone degė gyvenamasis namas

2026-08-03 13:45
Karolina Konopackienė (ELTA)

Kėdainių rajone šeštadienį degė gyvenamasis namas.

<span>Kėdainių rajone degė gyvenamasis namas</span>
Kėdainių rajone degė gyvenamasis namas / Asociatyvi G. Skaraitienės / BNS nuotr.

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, apie 11.43 val. sulaukta pranešimo, kad Kėdainių rajone, Gudžiūnų seniūnijoje, Gudžiūnų miestelyje, Gumbinės gatvėje, atvira liepsna dega mūrinis vieno aukšto gyvenamasis namas su mansarda.

Atvykus ugniagesiams nustatyta, kad buvo uždūmintas kambarys, smilko lova. Gaisro metu nuo karščio išdužo kambario langai, apdegė lova, aprūko sienos. Į lauką išnešti namų apyvokos daiktai, dujinė viryklė ir elektros įrenginiai.

Likviduojant gaisrą išardyta namo perdanga, ji perlieta vandeniu, perkasti spaliai. Gyventoja nenukentėjo, medikų pagalbos atsisakė.

Autonominio dūmų detektoriaus name nebuvo.

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