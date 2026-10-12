Kėdainių rajone gaisravietėje rasti dviejų vyrų kūnai

Anot policijos, apie 1 val. nakties Ivaniškių kaime, užgesinus gaisrą name, rasti 1969 ir 1947 metais gimusių vyrų apdegę kūnai. Gaisro priežastis tiriama.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
„Sekmadienio vakarą, 22.16 val., buvo gautas pranešimas, kad miške dega senas, medinis, gyvenamasis namas. Pranešėjas apie gaisrą informavo iš gretimo kaimo, jis matė didžiulę ugnį. Atvykus ugniagesiams namas degė atvira liepsna, stogas buvo įgriuvęs, perdanga įkritusi. Patekti į namą ugniagesiams pavyko tik numalšinus liepsnas. Jame buvo rasti du apdegę žmonių kūnai. Pagal pirminę informaciją, dar du gyventojai iš namo išėjo dar iki ugniagesių atvykimo“, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė.
0.20 val. gaisras buvo užgesintas.
1 val. rastas namo savininko (g. 1947 m.) kūnas.
1.08 val. rastas (g. 1969 m.) vyro kūnas.
Moteris (g. 1971 m.) ir vyras (g. 1971 m.) buvo išėję iš degančio pastato.
Pasak E. Zdanevičienės, malšinti šį gaisrą ugniagesiams buvo sunku, buvo sunku privažiuoti prie gaisravietės dėl pažliugusių kelių, miške buvo užklimpęs vienas automobilis.
Gaisro gesinimui buvo pasitelktos 4 autocisternos.
Pagal pirminę informaciją name dūmų detektoriaus nebuvo.
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