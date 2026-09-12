Kelyje Klaipėda–Vilnius žuvo automobilio partrenktas pėsčiasis

2006 metais gimusio jaunuolio vairuojamas automobilis „Lexus“ partrenkė ir mirtinai sužalojo kelkraščiu ėjusį nenustatytos tapatybės vyrą.
Policija aiškinasi įvykio aplinkybes.
Raseinių rajone, kelio Klaipėda–Vilnius 157 kilometre, šeštadienio vakarą žuvo automobilio partrenktas pėsčiasis, pranešė Policijos departamentas.
2006 metais gimusio jaunuolio vairuojamas automobilis „Lexus“ partrenkė ir mirtinai sužalojo kelkraščiu ėjusį nenustatytos tapatybės vyrą.
Policija aiškinasi įvykio aplinkybes.
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