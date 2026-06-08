Komikui Dominykui Klajumui pateikti įtarimai dėl žemaūgių žmonių niekinimo

„Galime patvirtinti, kad minimam asmeniui yra pareikšti įtarimai pagal Baudžiamojo kodekso 170 straipsnio 2 dalį“, – nurodė ji.
Šis straipsnis numato atsakomybę už kurstymą prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę.
Pirmasis apie tai pranešė „Delfi“ naujienų portalas.
Generalinė prokuratūra patikslino, kad įtarimai D. Klajumui buvo pateikti birželio 3 dieną.
Kaip rašė BNS, šiame ikiteisminiame tyrime dėl neapykantos skatinimo, viešo tyčiojimosi ir neįgalių žmonių niekinimo teisėsauga įtarimus jau yra pateikusi scenaristui Andriui Zimaičiui ir komikui Antonui Kisliakui.
„Kitiems dviem (...) asmenims įtarimai buvo įteikti anksčiau, jų statusas nėra pasikeitęs“, – nurodė prokuratūra.
Tyrimas pernai liepą pradėtas dėl pasisakymų apie žemaūgius žmones D. Klajumo tinklalaidėje „Koks skirtumas“. Joje D. Klajumas su A. Zimaičiu ir A. Kisliaku juokėsi iš žemaūgių žmonių, rodytų LRT projekte „Ko nesakyti“.
Kilus visuomenės pasipiktinimui, komikai tvirtino iš žemaūgių nesityčioję, o tik juokavę.
Byloje nukentėjusiaisiais pripažinti šeši asmenys – visi dalyvavę nacionalinio transliuotojo socialiniame projekte apie žemaūgius žmones. Tyrimui vadovauja Vilniaus apylinkės prokuroras Edvinas Navickas.
BNS skelbė, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba minėtus pasisakymus apie žemaūgius praėjusių metų rugsėjį įvertino kaip neapykantos kurstymą, patyčių skatinimą ir žmonių grupės niekinimą.
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