Per konfliktą namuose – šūviai

Policijos departamento duomenimis, šeštadienį apie 8.30 val. į Šiaulių ligoninę iš namų, esančių Joniškio rajone, Kalnelio kaime, pristatytas ir į gydymo įstaigą paguldytas neblaivus (1,54 prom.) vyras, gimęs 1990 metais, į kurį penktadienį apie 21 val. namuose konflikto metu iš teisėtai laikomo nedidelės galios revolverio „ALFA 640“ šovė neblaivus (1,24 prom.) vyras, gimęs 1972 metais.
Ginklas ir šaudmenys paimti. Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
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