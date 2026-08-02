 Per konfliktą namuose – šūviai

Per konfliktą namuose – šūviai

2026-08-02 21:20
Gytis Pankūnas (ELTA)

Joniškio rajone neblaivus vyras, kaip įtariama, penktadienį šovė į žmogų ir jį sužalojo, pranešė policija.

<span>Per konfliktą namuose – šūviai</span>
Per konfliktą namuose – šūviai / Asociatyvi E. Jankausko/BNS nuotr.

Policijos departamento duomenimis, šeštadienį apie 8.30 val. į Šiaulių ligoninę iš namų, esančių Joniškio rajone, Kalnelio kaime, pristatytas ir į gydymo įstaigą paguldytas neblaivus (1,54 prom.) vyras, gimęs 1990 metais, į kurį penktadienį apie 21 val. namuose konflikto metu iš teisėtai laikomo nedidelės galios revolverio „ALFA 640“ šovė neblaivus (1,24 prom.) vyras, gimęs 1972 metais.

Ginklas ir šaudmenys paimti. Įtariamasis uždarytas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Šiame straipsnyje:
Joni9škio rajonas
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