Kunigų pedofilija: ar sužinosime tikrąjį mastą?

Plačiau apie tai pasakojo Advokatų tarybos narys, advokatas Raimundas Jurka.
– Kaip jūs vertinate būsimą tyrimą? Kiek jis yra įmanomas?
– Ko gero tikrai įmanomas. Svarbiausia, kad yra noras kažką galų gale pradėti daryti ir aiškintis. Kalbant apie tą pasaulietišką procesą, kada teisėsaugos institucijos pradeda tyrimus ir bylos teismuose nagrinėjamos, visuomenės spaudimas yra jautrus klausimas.
Matyt, leido priimti sprendimus, kurie galbūt galėjo būti priimti gerokai anksčiau. Gerai, kad dabar priimti tokie sprendimai bažnytiniame procese, t.y. pagal jų kanonines taisykles atlikti vidinius tyrimus.
– Bažnyčia sakė, kad jie bendradarbiaus su teisėsauga. Kaip jūs tai matytumėte?
– Mūsų teisėsaugos institucijos dirba pagal įstatymus, o įstatymai numato, kaip yra gaunama informacija, kaip gali būti keičiamasi informacija.
Būdų yra įvairiausių. Pirmiausia teisėsaugos institucijos gali kreiptis į atitinkamas Bažnyčios institucijas dėl informacijos, pateikti duomenis, ką jie nustatė, ką jie mato, galbūt apklausti asmenis kaip liudytojus. Iš esmės, kokiais kanalais mes besikreiptumėme, svarbiausia, kad tokia informacija būtų.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Čia yra kitas aspektas, ką turėtų jau Bažnyčios atstovai paaiškinti, nes mes kalbame apie kunigų luomą, apie realiai gresiančią ekskomuniką. Tie dvasininkai turi savo taisykles, apsaugas tam tikras ir net imunitetus.
Labai svarbu, kad informacija būtų pilnai atskleista, o ne dozuojama – duosime tą, o to neduosime.
– Kalbant apie aukas, jei aukos nesikreips, ar nebus taip, kad tyrimas užstrigs?
– Pirmasis šaltinis ir yra aukos. Nebūsime pranašai, žinodami tai, kad daugeliu atvejų nesikreipiama.
Kitais atvejais viskas paaiškėja pakankamai vėlai, po daugelio metų. Smagu tai, kad teisėsaugos institucijoms pavyksta vienais ar kitais šaltiniais tai nustatyti.
Ne tik, sakykime, tuos seksualinės prievartos atvejus, bet ir iš to susijusius dalykus, t.y. kada laikomos įvairios vaizdinės medžiagos, pornografinio pobūdžio fotografijos ir taip toliau. Jei nukentėjusieji nesikreipia, tai, manau, kad daug liks ir neatsakytų atvejų.
Jei net ir paaiškėtų tam tikri atvejai, gali kilti problemų dėl patraukimo atsakomybėn dėl senaties, nes tai nėra amžini dalykai. Tyrimas gali būti pradėtas, bet vėliau gali būti nutrauktas dėl to, kad praėję senaties terminai.
– Kaip paraginti aukas kreiptis ir užtikrinti jų slaptumą?
– Praėjusią savaitę vienas iš prokurorų komentavo bylą teisme, kuri yra nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme. Jis ragino tai daryti. Tai svarbu, reikia skatinti.
Reikia skatinti ne tik dėl to, kad būtina tokius atvejus išsiaiškinti. Tai svarbu ir dėl to, kad nukentėjusieji suprastų, jog jų pavyzdys gali eliminuoti ateities istorijas. Be to, gali padėti net kitus asmenis patraukti atsakomybėn, kurie galbūt slepiasi kažkur už istorijos.
Matyt, tai žingsnis po žingsnio. Aišku, duomenys apie jus nebus niekur skleidžiami, o tai žinos tik teismas.
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