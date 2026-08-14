Kunigų skandalų šešėlyje – skaudūs prisipažinimai

„Toks liūdesys ir gėda. Tam tikras nusivylimas ir apie savo darbus, planus. Atrodo, darai ir kažkas kiša pagalį į ratus“, – komentavo kunigas Rytis Baltrušaitis.
Šiuo metu dvasininkai socialiniuose tinkluose pastebi daug neapykantos jų atžvilgiu. Krenta ir žmonių pasitikėjimas tiek Bažnyčia, tiek tikėjimu.
„Tikintiesiems, kurie nuoširdžiai tiki į Viešpatį, patarčiau savo tikėjimo neformuoti pagal gerą ar blogą kunigą. Jį formuoti pagal Viešpatį ir paskelbtą Evangeliją“, – aiškino kardinolas Sigitas Tamkevičius.
„Aš ir daugybė kunigų šio nusikaltimo nepadarėme. Tai yra tik to konkretaus žmogaus nusižengimas“, – kalbėjo R. Baltrušaitis.
Nuo kunigų nukentėjusius žmones netylėti skatinanti iniciatyva pastebėjo esą pasiteisinimų dvasininkai randa visada.
„Jie turi susigalvoję savo visą mąstymo, pasiteisinimo sistemą bei iškreiptą teologiją. Jie gali paimti Šventąjį Raštą ir interpretuoti savaip, kad čia man viskas galima bei Dievas to nori ir panašiai“, – komentavo katalikų iniciatyvos „Svarbus reikalas“ atstovas Simonas Bendžius.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Tiesa, kardinolas ragina tikinčiuosius netylėti. Jo teigimu, suaugusiesiems reikėtų būti dar pastabesniems, o pasklidus gandams ar pamačius įtartinus veiksmus – išdrįsti prabilti.
„Vienas vaikas su kunigu gali kalbėtis tik prie klausyklos langelio“, – teigė S. Tamkevičius.
Prokurorų įtarimu, kunigas Tadas Švedavičius išprievartavo mažametį, dukart prievartavo nepilnametį, trylika kartų vaikus girdė alkoholiu, devynis kartus išnaudojo juos pornografijai, keturis kartus tvirkino jaunesnius nei 16 metų vaikus, tris kartus nepilnamečiams mokėjo už seksą.
Kitas kunigas Ryšardas Peciunas įtariamas vaikų pornografijos laikymu.
„Kunigas turėtų būti nušalinamas ne tik nuo pareigų, bet ir pašalintas iš dvasiškių luomo“, – tvirtino S. Tamkevičius.
Šią savaitę Lietuvos Katalikų Bažnyčią sudrebinę skandalai – ne naujiena. Žiniasklaida ne kartą yra skelbusi apie dvasininkams iškeltas baudžiamąsias bylas, kurios vėliau buvo pabaigtos, o informacija apie jas nuo visuomenės nuslėpta.
2006-aisiais Biržų kunigas Vidmantas Kareckas buvo kaltinamas moksleivių tvirkinimu. Tiesa, tai nepakenkė kunigo karjerai, nes jis toliau dirbo tikybos mokytoju.
Prieš dvejus metus Vilniaus arkivyskupijos kancleris Kęstutis Palikša buvo kaltinamas seksualine prievarta. Byla taip ir nepasiekė teismo, nes santykiai buvo įvertinti kaip vykę abipusiu susitarimu.
Jaunuolis buvo iš vaikų namų. Jis pasakojo, kad už lytinius santykius jam buvo mokami pinigai. Prokuratūra nutarė, kad pinigai buvo mokami ne už seksą, o kaip paskola.
„Jaučiau, kad jis daro viską ne taip, kaip aš noriu. Tada jis parvežė mane iki namų, Jurbarko rajone. Aš jam pasakiau kelyje, kad tu darei viską ne taip, kaip aš noriu. Aš net nenorėjau daryti to. Jis tada nuėmė 2,7 tūkst. eurų ir sakė niekam nesakyti“, – prieš tris metus LNK žurnalistams pasakojo vaikinas.
Po kratos K. Palikšai buvo pareikšti kaltinimai dėl neteisėto pornografinių vaizdų su seksualiai išnaudojamais vaikais įsigijimo ir laikymo. Tuomet jam buvo skirta keturių tūkstančių eurų bauda.
2016 metais po daugybės metų prabilo jau pilnametis vyras. Jis pasakojo, kad prie jo priekabiavo Panevėžio arkivyskupijos monsinjoras Juozapas Antanavičius.
„Man buvo 17 metų ir aš tada pas repetitorius į Panevėžį važinėjau. Suprantate, ten jis naudojo psichotropines medžiagas ir mano atsiminimai buvo labai fragmentiški“, – prieš dešimt metų LNK žurnalistams kalbėjo vyras.
J. Antanavičius buvo nušalintas nuo visų pareigų, o jo kunigiškos teisės apribotos.
Negana to, 2016 metais kunigas Kęstutis Ralys taip pat prisipažino, kad vaikystėje jį ne kartą tvirkino kitas kunigas.
Iniciatyva „Svarbus reikalas“ skatina aukas netylėti ir užpildyti anoniminę apklausą interneto svetainėje svarbusreikalas.lt.
„Kviečiame netylėti visus žmones, kurie yra patyrę arba jų artimieji, pažįstami yra patyrę nederamą, psichologinį, seksualinį, finansinį ir kitokį elgesį Bažnyčios aplinkoje“, – ragino S. Bendžius.
Šiuo metu užpildyta 30 anketų. Tikimasi, kad ši apklausa padės pamatyti realią situaciją ir imtis veiksmų, kad tokių atvejų mažėtų.
(be temos)