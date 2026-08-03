LAT nagrinės Andriaus Vyšniausko „čekiukų“ bylą

„LAT atrankos kolegija nusprendė priimti nuteistojo Andriaus Vyšniausko kasacinį skundą. Byla bus nagrinėjama rašytinio proceso tvarka“, – BNS pirmadienį nurodė LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė.
Jos duomenimis, skundu prašoma panaikinti teismų sprendimus ir baudžiamąją bylą nutraukti arba panaikinti Apeliacinio teismo nuosprendį ir bylą jam perduoti nagrinėti iš naujo. Taip pat prašoma priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.
LAT dar nenustatė, kada nagrinės buvusio parlamentaro bylą.
Kaip rašė BNS, Lietuvos apeliacinis teismas birželį patvirtino A. Vyšniausko kaltę dėl piktnaudžiavimo tarnyba, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, tačiau sumažino jam skirtą baudą ir konfiskuotiną sumą.
Šiuos pakeitimus teismas atliko atsižvelgęs į Baudžiamajame kodekse už piktnaudžiavimą sušvelnintą atsakomybę bei konstatavęs, kad A. Vyšniausko išlaidos telefonams, modemui ir automobiliui statyti galėjo būti susijusios su tarybos nario veikla.
Apeliacinis teismas baudą buvusiam Seimo nariui sumažino nuo 7,5 tūkst. iki 6,5 tūkst. eurų, o konfiskuotiną savivaldybei padarytą žalą atitinkančią sumą – nuo 2,1 tūkst. iki 1,3 tūkst. eurų.
Taip pat Apeliacinis teismas paliko nepakeistą baudžiamojo poveikio priemonę – draudimą trejiems metams eiti valstybės ar savivaldybės institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas.
Bylos duomenimis, A. Vyšniauskas, 2019–2020 metais eidamas savivaldybės tarybos nario pareigas, suklastojo 19 išlaidų suvestinių, jose nurodydamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie jo, kaip tarybos nario, patirtas degalų išlaidas, ir jas pateikė buhalterijai.
Pasak teismo, tokiais veiksmais jis piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, apgaule savo naudai įgijo svetimą savivaldybei priklausantį daugiau nei 1,3 tūkst. eurų vertės turtą ir taip padarė savivaldybei turtinę ir didelę neturtinę žalą.
(be temos)