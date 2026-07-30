LAT nusprendė, kad cigarečių kontrabandos organizatorius nuteistas pagrįstai

LAT ketvirtadienį pranešė, kad nuteistasis, veikęs kartu su vykdytojais ir padėjėju, žemesnės instancijos teismų pagrįstai pripažintas kaltu organizavęs ir koordinavęs du kontrabandinių cigarečių, kurių bendra vertė sudarė beveik 3 mln. eurų, gabenimus iš Baltarusijos per Lietuvos valstybės sieną.
Teisėjų kolegija konstatavo, kad jis taip pat pagrįstai nuteistas už akcizais apmokestinamų prekių, kurių bendra vertė sudarė apie 386 tūkst. eurų, gabenimo organizavimą Lietuvoje ir už 12,5 tūkst. eurų kyšio davimą Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio posto vyresniajam inspektoriui. Be to, jis buvo susitaręs duoti dar vieną kyšį.
Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
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