Lietuvoje gyvenančio narkotikų platintojo iš Nigerijos byla – jau teisme

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, A. E. A. neteisėtai įgijo ir laikė narkotines bei psichotropines medžiagas, turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti. Tyrimo metu nustatyta, kad asmuo, pasinaudodamas interneto bendravimo programėle, užsisakė narkotinių ir psichotropinių medžiagų siuntą ir už ją atsiskaitė kriptovaliuta.
Šių metų balandį gyvenamosiose patalpose buvo aptiktos ir paimtos įvairios pakuotės su augalinės kilmės medžiagomis. Kratos ir įvykio vietos apžiūros metu taip pat rastos elektroninės svarstyklės, pakavimo priemonės, vakuumavimo maišeliai ir vakuumavimo įrenginys.
Specialistų išvadomis nustatyta, kad tarp paimtų medžiagų buvo kanapės ir kanapių derva, taip pat medžiagų, kurių sudėtyje nustatyta psichotropinė medžiaga tetrahidrokanabinolis. Bendra kanapių masė siekė daugiau kaip 198 gramus, o kanapių dervos – daugiau kaip 11 gramų. Taip pat rasti įvairūs tetrahidrokanabinolio turintys mišiniai.
A. E. A. savo kaltę pripažįsta iš dalies, pripažįsta neteisėtai laikęs narkotines medžiagas, tačiau neigia turėjęs tikslą jas platinti. Jo parodymai buvo įvertinti kartu su kitais ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui. A. E. A. už neteisėtą narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimą, laikymą, gabenimą ar siuntimą, turint tikslą jas parduoti ar kitaip platinti, taip pat už jų pardavimą ar kitokį platinimą, numatyta laisvės atėmimo bausmė nuo dvejų iki aštuonerių metų.
Naujausi komentarai