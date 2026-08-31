Lietuvoje – tarptautinė pareigūnų operacija: tyrimo metu – slapti pokalbiai ir neįtikėtinos versijos

Kai jo bendro, taip pat Latvijos piliečio, vairuojamas automobilis įvažiavo į Lietuvos teritoriją Pasvalio rajone, Škilinpamūšio kaime, vos už 60 metrų nuo sienos, jį iš karto sustabdė tą naktį prevenciškai patruliavę Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnai.
Tada jie net nenutuokė, su kuo turės reikalų, – tik patikrinus automobilį „Audi A6“ paaiškėjo, kad jame gabenamos narkotinės medžiagos. Maža to, keleivio vietoje sėdėjęs „verslininkas“ ant savo kūno buvo prisitvirtinęs diržą, kuriame taip pat buvo slepiami kvaišalai. Iš Vilniaus pigių skrydžių kompanijos „Wizzair“ lėktuvu vyras turėjo juos nuskraidinti į Sakartvelą.
Tik po Latvijos piliečių sulaikymo paaiškėjo, kad buvo suduotas smūgis organizuotam nusikalstamumui – narkotinės medžiagos buvo gabenamos net ir iš Kolumbijos. Būtent tuo turėjo užsiimti „Audi A6“ važiavęs keleivis. Kaip paaiškėjo, jis buvo vadinamasis „mulas“, narkotines medžiagas turėjęs gabenti skrandyje, tačiau taip ir neišteisėjęs pažado užsakymą pateikusiam platintojui, nes būdamas Kolumbijoje nesugebėjo praryti „kotletų“ bei „saldainių“ – na, bent taip vadino narkotikus.
Vis dėlto jam buvo suteiktas dar vienas šansas ir latvis žadėjo, kad daugiau nenuvils ir įvykdys visus nurodymus. Būtent dėl to jis ryžosi itin rizikingai kelionei į Sakartvelą, kuriame už narkotikų gabenimą ir platinimą numatytos bausmės yra dar griežtesnės nei Lietuvoje.
Automobilyje ir ant kūno – didelis kiekis narkotikų
Dėl to, kad neteisėtai disponavo dideliu kiekiu narkotinių medžiagų, turėdami tikslą jas platinti, ir nepateikdami muitinės kontrolei leidimo didelį kiekį narkotinių medžiagų gabeno per Lietuvos valstybinę sieną, Latvijos piliečiai buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Ikiteisminį tyrimą atlikę prokurorai konstatavo, kad automobilyje padėtame lagamine vyrai vežė beveik pusę kilogramo kanapių, be to, keleivis ant savo kūno buvo prisitvirtinęs specialų diržą, kuriame buvo paslėpta beveik 100 gramų kokaino.
Už tai latviai buvo įkalinti, tačiau keleivis nesutiko su jam skirta 8 metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimo bausme ir bandė įrodyti, jog niekaip nėra susijęs su kvaišalų platinimu. Bet – nesėkmingai: Lietuvos apeliacinio teismo trijų teisėjų kolegija, kuriai pirmininkavo teisėja Eglė Gruodienė, paskelbė, kad nekyla abejonių dėl abiejų vyrų kaltės.
Pasak teismo, bylos duomenys patvirtina, kad automobilį „Audi A6“ vairavęs vyras žinojo, jog turi paimti lagaminą su narkotinėmis medžiagomis ir jį bei keleivį nugabenti į Vilniaus oro uostą, o pastarajam buvo žinoma, kad automobiliu gabenamas didelis kiekis narkotinių medžiagų, neteisėtai kontrabanda pervežamų iš Latvijos per Lietuvos valstybės sieną turint tikslą nugabenti jas į Kutaisį, kur vėliau bus platinamos.
Sėkmingu verslininku apsimetęs keleivis aiškino, kad esą nežinojo, jog automobilyje, kuriuo vyko į Vilniaus oro uostą, esančiame lagamine laikomos narkotinės medžiagos, esą kaip tik taip teisme nurodė ir vairuotojas, pabrėžęs, jog keleivis su kanapėmis neturi nieko bendro. Tiesa, ikiteisminio tyrimo metu vairuotojas kalbėjo priešingai – tikino, kad būtent keleiviui priklauso lagaminas.
„Tada jis siekė mane apkalbėti ir norėjo išvengti baudžiamosios atsakomybės“, – kalbėjo latvis ir pabrėžė, kad jo tikslas buvo vykti ne į Sakartvelą, o į Vokietijoje esantį Hamburgą, kuriame gyvena bei turi savo verslą. Bet tai buvo melas.
Latvis net bandė įtikinti pareigūnus, kad prieš atskrisdamas į Latvijos sostinę Rygą aplankyti savo giminių, jis esą atostogavo Bogotoje, o grįždamas iš Kolumbijos dar lankėsi Prancūzijos širdyje Paryžiuje, nes norėjo apžiūrėti miestą bei įkurti ten biurą.
Užsienietis taip pat pažymėjo, kad važiuodamas iš Latvijos į Lietuvą pajuto didžiulį nugaros skausmą ir vairuotojas esą jam pagelbėjo – paskolino specialų diržą. Kad dirže slepiamas kokainas, jis esą net nenutuokė.
Nuteistas kvaišalų gabentojas aiškino, kad tuo metu, kai tautiečio vairuojamą automobilį sustabdė pasieniečiai, šis jiems minėjo, jog dėvi diržą, skirtą nugaros skausmams malšinti. Anot jo, tai vėliau patvirtino ir pareigūnai, todėl esą tyrimą atlikusių pareigūnų teiginiai, kad nugaros skausmus malšinantį diržą jis apsijuosė siekdamas išsiaiškinti, ar jį pastebės oro uosto saugos tarnybos, yra nelogiški.
„Tai yra nelogiška, nes juosėdamas diržą, lagamine, kaip teigė pareigūnai, taip pat gabenau didelį kiekį narkotinių medžiagų“, – aiškino latvis.
Vyras taip pat pabrėžė, kad su narkotinių medžiagų gabenimu nepagrįstai buvo susietas ir tuo atveju, kai jam priklausančiame mobiliojo ryšio telefone pareigūnai rado susirašinėjimus su asmeniu, siūliusiu narkotikus iš Kolumbijos transportuoti organizme.
„Dėl to įtarimai man nepareikšti. Taip, esu lankęsis Kolumbijoje, tačiau tik turistiniais tikslais“, – pabrėžė sėkmingu verslininku apsimesti bandęs Latvijos pilietis.
Turėjo praryti „kotletus“ ir „saldainius“
Būtent bendravimas su tyrimo metu taip ir nenustatytu asmeniu – narkotinių medžiagų gabenimo iš Pietų Amerikos į Europą aptarimas – tapo svarbia aplinkybe, leidusia teigti, kad Latvijos pilietis yra vadinamasis „mulas“.
Pareigūnai jam priklausančiame mobiliojo ryšio telefone aptiko susirašinėjimą, atskleidusį, kad šis dėl pinigų buvo pasiryžęs bet kam, o asmenį, kuris rūpinosi kvaišalų perdavimu, net vadino savo vadovu.
Kai latvis buvo Kolumbijoje, į kurią, kaip įtariama, nuvyko specialiai tam, kad atgabentų narkotikų į Europą, iš „vadovo“ gavo balso pašto pranešimą: „Laikas pradėti. Tikiuosi, jūs po vakarykščio nieko nevalgėte?“
Vėliau buvo ir kitas pranešimas: „Pradėsiu skambinti draugui, kad jis jums viską atneštų.“
„Gerai, aš viską supratau“, – atsakė „mulas“.
Dar po kurio laiko latvis jam ėmė skųstis dėl problemų, kylančių bandant nuryti „kotletus“ ir „saldainius“: aiškino, kad dėl dydžio „jų neina nuryti“.
„Labas rytas, tegul „kotletų“ būna daugiau, bet tegul jie būna dydžiu mažesni – jie visai nelenda, visai nelenda“, – kalbėjo latvis.
Ir čia pat išsidavė, kad veikė ne vienas: „Tokių „kotletų“, kokius jis mums atnešė, negalime praryti.“
Kaip išsiaiškino pareigūnai, latviui taip ir nepavyko praryti „kotletų“: kitose narkotikų platintojui skirtose žinutėse jis teisinosi neįvykdęs pavestos užduoties, nes dėl „kotletų“ dydžio jų praryti nepavyko, be to, atsiprašinėjo dėl savo elgesio ir žadėjo pasistengti kitą kartą.
„Tau buvo duotas šansas“
„Gėda, kad nė vieno „kotleto“ nesuvalgiau, suprantu, kad tave pavedžiau – juk dėl manęs buvo išleisti pinigai, o aš padariau tokį pasivaikščiojimą“, – aiškino latvis ir prašė jo „nenurašyti“, suteikti dar vieną galimybę pabandyti, naudojant kitą variantą užduočiai įvykdyti.
„Tu apvylei žmones, – atkirto tyrimo metu taip ir nenustatytas asmuo, bendravęs su „mulais“. – Jie sakė, kad neužsiima vaikiškais žaidimais. Aš negaliu žmonių siuntinėti pirmyn atgal, tau buvo duotas šansas, o tu tą šansą... pats supranti...“
Bet latvis bendravimo nenutraukė – reaguodamas į priekaištus prašė jį „iš čia ištraukti“ ir net žadėjo „viską atidirbti“, o tarsi teisindamasis minėjo, esą ir anksčiau buvo sakęs, kad jam greičiausiai nepavyks.
„Sėkmingo verslininko“ padėtis buvo tokia prasta, kad jis, nors neįvykdė užduoties, prašė „vadovo“ pinigų. Jų vyrui reikėjo, kad sumokėtų už buto nuomą – tuo metu buvo susidariusi 850 eurų skola.
„Aš jau keturias dienas nevalgęs“, – rašė „mulas“, į Rygą skridęs per Paryžių.
Latvis taip pat prašė surasti kitų būdų narkotikams gabenti: „Jeigu tu mane imsi, tai sakyk – taip, aš visada esu pasiruošęs dirbti.“
Aš jau keturias dienas nevalgęs.
Pasiūlymo sulaukė per „Telegram“
Narkotikų platintojais rūpinęsis nenustatytas asmuo sutiko tęsti „bendradarbiavimą“ ir davė naują užduotį – nupirko bilietą į Sakartvelą ir pavedė latviui tenai iš Vilniaus nugabenti kvaišalus. Vilniaus oro uostas buvo pasirinktas neatsitiktinai – oro skrydžių bendrovė „Wizzair“ pasitraukė iš Rygos oro uosto, nors anksčiau vykdė skrydžius į Kutaisį.
Į Vilnių latvį automobiliu vežė jo tautietis, pasiūlymo padirbėti „kurjeriu“ taip pat sulaukęs internetu: remiantis pastarojo parodymais, ieškodamas papildomo darbo, programėlėje „Telegram“ rado grupę, kurioje bendravo asmenys, prekiaujantys „žole“.
„Maždaug prieš savaitę iki sulaikymo pamačiau skelbimą, kad ieškomas narkotikų kurjeris Rygos mieste, – sakė jis. – Susisiekiau su skelbimo autoriumi, susirašinėjome. Galop jis man parašė, kad turiu nuvažiuoti į miškelį ir paimti lagaminą su narkotikais, o po to Rygos centre iš autobusų stoties paimti žmogų ir jį kartu su lagaminu nuvežti į Vilniaus oro uostą.“
Šį pavedimą jaunas vyras įvykdė, bet vos kirto Lietuvos sieną, tuoj buvo sulaikytas – kaip ir keleiviu tapęs tautietis, kurį jis matė pirmą kartą.
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