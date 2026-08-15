 Ligoninės priėmimo skyriuje mirė vyras

Ligoninės priėmimo skyriuje mirė vyras

2026-08-15 10:09
BNS inf.

Alytuje ligoninės priėmimo skyriuje mirė žmogus

<span>Ligoninės priėmimo skyriuje mirė vyras</span>
Ligoninės priėmimo skyriuje mirė vyras / LNK stop kadras/asociatyvi nuotr.

Kaip pranešė policija, rugojūčio 14 d. apie 9.55 val. Alytaus apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas gavo ligoninės pranešimą, kad priėmimo skyriuje mirė vyras, gimęs 1972 metais.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
Alytaus ligoninė
priėmimo skyrius
mirė vyras

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Balastas
Priėmimo skyriai Lietuvoje, tai kažkas neapsakoma.
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Bardakas
Alytaus priemimo skyriuje, kad turi mirti 54 m. vyras atveztas i medicinos centra., nes negavo medicinines pagalbos.
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