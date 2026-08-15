Ligoninės priėmimo skyriuje mirė vyras

Kaip pranešė policija, rugojūčio 14 d. apie 9.55 val. Alytaus apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas gavo ligoninės pranešimą, kad priėmimo skyriuje mirė vyras, gimęs 1972 metais.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Alytuje ligoninės priėmimo skyriuje mirė žmogus
Kaip pranešė policija, rugojūčio 14 d. apie 9.55 val. Alytaus apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas gavo ligoninės pranešimą, kad priėmimo skyriuje mirė vyras, gimęs 1972 metais.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
(be temos)
(be temos)