Mafijos bosas Beglikas bus teisiamas ir dėl Bugavičiaus nužudymo

Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vadovas Martynas Jovaiša žurnalistams sakė, kad asmenims reiškiami kaltinimai dalyvavimu ginkluoto nusikalstamo susivienijimo veikloje, neteisėtu disponavimu labai dideliais kiekiais narkotikų ir jų kontrabanda, disponavimu šaunamaisiais ginklais, nusikaltimais žmogaus gyvybei, nusikalstamu būdu gautų lėšų legalizavimu.
Pasak jo, tyrimas buvo „išskirtinės apimties ir sudėtingumo“, o kaltinimai jame pateikti iš viso trylikai Lietuvos piliečių.
Vykdant Europos arešto orderį, neįgalus, po avarijos vaikščioti negalintis grupuotės lyderis S. Beglikas į Lietuvą buvo atskraidintas pernai kovą.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, S. Begliko ginkluotas nusikalstamas susivienijimas veikė tarptautiniu mastu keliuose žemynuose – Europoje, Pietų Amerikoje, Afrikoje.
„Įtariama, kad iš nusikalstamu būdu gautų lėšų toliau buvo finansuojamos kitos nusikalstamos veikos. Gali būti neteisėtai įvežta, išvežta į Lietuvą ir kitas šalis beveik 700 milijonų eurų“, – sakė M. Jovaiša.
„Lietuvos labai aukšto pajėgumo organizuotos nusikalstamos grupės integruojasi ir integravosi į tarptautinius kriminalinius tinklus“, – sakė Lietuvos kriminalinės policijos biuro (LKPB) viršininko pavaduotojas Saulius Briginas.
Gali būti neteisėtai įvežta, išvežta į Lietuvą ir kitas šalis beveik 700 milijonų eurų.
Šimtai milijonų eurų
S. Begliko suburto nusikalstamo tinklo vykdomos nusikalstamos veikos galėjo turėti kriminalinės įtakos ne vienai Europos valstybei, tad į pagalbą tarptautinio masto teisėsaugos operacijoms vykdyti buvo pasitelkti Europolas ir Eurojustas.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, nusikalstamos veikos buvo daromos nuo 2014 iki 2020 metų.
Būdamas Ispanijoje S. Beglikas nuo 2014 iki 2019 metų kartu su Renaldu Kaniu, įtrauktu į Ieškomiausių Europos asmenų sąrašą, organizavo kokaino įgijimą Pietų Amerikoje, hašišo įgijimą Afrikoje (Maroke), narkotikų kontrabandą į Ispaniją, taip pat – jų gabenimą iš Ispanijos į šešias valstybes, įskaitant Lietuvą.
Narkotinės medžiagos buvo slepiamos laivuose, vilkikuose bei kitose transporto priemonėse, jūriniuose konteineriuose, įrengtose slėptuvėse.
Bylos duomenimis, 2014–2019 metų laikotarpiu kaltinamieji neteisėtai įgijo, gabeno ir laikė ne mažiau nei 2,4 tonos kokaino ir ne mažiau nei 6,9 tonos hašišo.
Minėtu laikotarpiu į Lietuvą ir kitas ES šalis susivienijimas įvežė ir iš jų išvežė beveik 674 mln. eurų.
Už nusikalstamų susivienijimų organizavimą arba jiems vadovavimą baudžiama laisvės atėmimu nuo dešimties iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.
Nužudymas ir pasikėsinimai
Pasak prokuroro, šioje byloje pareikšti kaltinimai ir dėl Kaune įvykdyto Deimanto Bugavičiaus nužudymo organizavimo bei pasikėsinimo nužudyti kitą asmenį. Šių nusikaltimų vykdytojai – Estijos piliečiai – jau nuteisti. Taip pat nuteistas Lietuvos pilietis, padėjęs estams nužudyti D. Bugavičių.
Šiame ikiteisminiame tyrime kaltinimai D. Bugavičiaus nužudymo organizavimu pareikšti nusikaltimo užsakovu įvardijamam S. Beglikui.
„Išaiškintas ir pasikėsinimas nužudyti organizuotos nusikalstamos grupės narį, kuris bendradarbiavo su teisėsauga ir yra davęs parodymus prieš šio susivienijimo narius bei lyderius“, – sakė S. Briginas.
Nusikaltimą įvykdė Estijos pilietis Imre Arakas (Imrė Arakas), kuris per atvirą langą du kartus šovė į minėtą asmenį, tačiau jis išgyveno. Beje, I. Arakas yra nuteistas ir už Remigijaus Morkevičiaus nužudymą.
Taip pat buvo kėsintasi nužudyti liudytoją, davusį parodymus prieš šį susivienijimą. Birželį du Lietuvos piliečiai nuteisti už pasikėsinimą nužudyti šį liudytoją. Vienam skirta penkiolika metų, kitam – dvylika metų laisvės atėmimo. Pasak S. Brigino, šio nusikaltimo organizatorius ir užsakovas yra R. Kanys.
Komunikacijos platforma nusikaltėliams
Pirmoji operacija, nukreipta prieš šį organizuotą susivienijimą, buvo atlikta dar 2019 metais bendradarbiaujant su Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Estijos pareigūnais. Tąsyk buvo sulaikyti 22 susivienijimo nariai. Tada buvo nustatyta, kad susivienijimo lyderiai S. Beglikas ir Renaldas Kanys gyvena Ispanijoje.
Dalis šių asmenų dabar bus teisiama Lietuvoje, dalis jau nuteista Lenkijoje, kai kurios bylos dar nagrinėjamos šios šalies teismuose. Kai kurie grupuotės nariai dar ieškomi.
2024 metų gruodį buvo atlikta operacija, kurios metu išaiškinta šifruota komunikacijos platforma „Matrix“. Operacijos metu Ispanijoje buvo sulaikytas šios platformos įkūrėjas ir vadovas S. Beglikas.
„Ši platforma buvo sukurta nusikaltėlių nusikaltėliams. Perėmus šifruotos komunikacinės platformos duomenis, buvo iššifruota virš dviejų milijonų susirašinėjimų 33 kalbomis, nustatyta virš aštuonių tūkstančių šios platformos naudotojų. Naudodamiesi šia platforma asmenys komunikavo tarpusavyje, organizavo įvairius nusikaltimus, dažniausiai susijusius su narkotikų kontrabanda, prekyba ginklais, pinigų plovimu“, – sakė LKPB viršininko pavaduotojas.
Ši platforma buvo sukurta nusikaltėlių nusikaltėliams.
Remiantis tyrimo metu surinktais duomenimis, S. Beglikas buvo atsakingas už šifruotų pranešimų siuntimo paslaugos pardavimą nusikalstamoms organizacijoms, siūlydamas ir sudarydamas susitarimus asmeninių susitikimų metu.
Pusantrų metų už grotų
S. Beglikas Lietuvoje laikomas suimtas nuo praėjusių metų kovo 14 dienos. Rugsėjo viduryje baigsis įstatymų leidžiamas maksimalus 18 mėnesių suėmimo terminas. Jam pasibaigus, asmenį tektų išleisti į laisvę skyrus švelnesnę kardomąją priemonę. Tačiau S. Beglikas liks už grotų.
„Pusantrų metų yra maksimalus suėmimo terminas ikiteisminio tyrimo metu. Dabar byla jau perduota teisminiam nagrinėjimui, pusantrų metų terminas nebėra taikomas, asmuo gali būti laikomas suimtas ilgiau“, – paaiškino prokuroras M. Jovaiša.
Baudžiamoji byla, kurią sudaro beveik 240 tomų dokumentų, perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.
Pasak pareigūnų, bylos tyrimą labai vilkino tai, kad Ispanijos teismas keletą metų nesutiko S. Begliko atiduoti Lietuvos arba Lenkijos teisėsaugai.
2019 metais Ispanijoje suimtas S. Beglikas buvo paleistas už 15 tūkst. eurų užstatą, nors Lenkija Ispanijos teismui buvo nusiuntusi ekstradicijos prašymą.
Ekstradicijos procesas buvo nesėkmingas dėl sulaikytojo teismui pateiktų dokumentų, liudijančių jo sveikatos problemas ir rizikas, kurias ekstradicijos procesas neva galėtų sukelti asmens sveikatai. Po avarijos S. Beglikas negali vaikščioti, naudojasi neįgaliojo vežimėliu.
2020 metais Lietuvos teisėsaugos institucijos Ispanijos Nacionaliniam Aukščiausiajam Teismui išsiuntė naują Europos arešto orderį, siekdamos užtikrinti asmens suėmimą ir perdavimą Lietuvai. Tačiau šis procesas taip pat buvo nesėkmingas dėl analogiškų priežasčių, kurios iki tol sutrukdė jį perduoti Lenkijai.
Bet vėliau Ispanijos teisėsauga, vykdydama kriminalinės žvalgybos veiksmus, nustatė, kad S. Begliko sveikatos būklė yra stabili ir leidžia jam užsiimti įprasta veikla. Tai sukėlė pagrįstų įtarimų anksčiau teiktomis medicininėmis pažymomis, kuriose buvo teigiama, jog jis turi labai rimtų sveikatos problemų, todėl buvo vilkinamas galutinio sprendimo dėl įtariamojo perdavimo Lietuvos teisėsaugai priėmimas.
Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Ispanijos pareigūnai pagreitino procedūras teisme dėl asmens perdavimo Lietuvai.
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