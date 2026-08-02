 Marijampolėje į tvenkinį įvažiavo automobilis

Marijampolėje į tvenkinį įvažiavo automobilis

2026-08-02 00:43
ELTOS inf.

 Šeštadienio rytą Marijampolėje, Raudonųjų šaltinių gatvėje, į tvenkinį įvažiavo automobilis. Nors pranešta, kad jo viduje yra vyras, gelbėtojai žmonių nerado.

<span>Marijampolėje į tvenkinį įvažiavo automobilis</span>
Marijampolėje į tvenkinį įvažiavo automobilis / E. Khvashchynskayos/ELTA nuotr.

 Kaip informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdyba, šeštadienio rytą, 9.24 val. gautas moters pranešimas, kad į tvenkinį įvažiavo automobilis. Pranešta, kad iš automobilio išlipo moteris, o viduje liko vyras.

Atvykus nustatyta, kad automobilis „Opel Astra“ buvo įvažiavęs į tvenkinį prie pat kranto ir nebuvo visiškai paniręs. Ugniagesys, vilkėdamas hidrokostiumą, apžiūrėjo automobilio vidų ir vandens telkinį aplink automobilį – žmonių nerasta.

Automobilis automobiline gerve ištrauktas iš tvenkinio, atjungtas jo akumuliatorius. Automobilio savininką nustatinėja policijos pareigūnai.

 
Šiame straipsnyje:
į tvenkinį įvažiavo automobilis
Marijampolė
policijos pareigūnai

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