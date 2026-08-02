Marijampolėje į tvenkinį įvažiavo automobilis

Kaip informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdyba, šeštadienio rytą, 9.24 val. gautas moters pranešimas, kad į tvenkinį įvažiavo automobilis. Pranešta, kad iš automobilio išlipo moteris, o viduje liko vyras.
Atvykus nustatyta, kad automobilis „Opel Astra“ buvo įvažiavęs į tvenkinį prie pat kranto ir nebuvo visiškai paniręs. Ugniagesys, vilkėdamas hidrokostiumą, apžiūrėjo automobilio vidų ir vandens telkinį aplink automobilį – žmonių nerasta.
Automobilis automobiline gerve ištrauktas iš tvenkinio, atjungtas jo akumuliatorius. Automobilio savininką nustatinėja policijos pareigūnai.
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