Marijampolėje „Regitros“ padalinyje vyras galimai laikė egzaminą kito žmogaus vardu.

Kaip pranešė Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, pirmadienį gautas pranešimas, kad Marijampolėje, „Regitros“ padalinyje, vyras (gim. 1980 m.) galimai laikė vairuotojų teorijos egzaminą kito vyro (gim. 1982 m.) vardu.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl melagingos informacijos pateikimo siekiant įgyti dokumentą.
Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas siekdamas gauti dokumentą ar suklastoto dokumento tikrumo patvirtinimą pateikė įstaigai ar tarnautojui melagingą informaciją, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.
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