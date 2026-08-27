Markučiuose likviduoti du narkotikų platinimo taškai: rastas itin pavojingas karfentanilis

„Nustatyta, kad itin pavojingą narkotinę medžiagą – karfentanilį – platino anksčiau tabore gyvenę ar su juo susiję asmenys.
Atlikus kratas rasta ir paimta labai didelis kiekis galimai narkotinių medžiagų, taip pat pinigai, galimai gauti iš platinimo, svarstyklės, pakavimo priemonės ir kiti tyrimui reikšmingi daiktai.
Penkiems narkotikų platinimu įtariamiems asmenims pareikšti įtarimai ir skirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas trims mėnesiams.
Ikiteisminiai tyrimai tęsiami. Už neteisėtą narkotinių medžiagų platinimą gresia laisvės atėmimas nuo 2 iki 15 metų.“, - teigiama įraše.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas jau anksčiau yra skelbęs, kad fentanilis ir kai kurie jo analogai daugelį metų buvo pagrindiniai stipraus ar vidutinio sunkumo skausmo gydymui skirti opioidiniai vaistai.
„Fentanilio istorija prasidėjo 1959 m., kai chemiko Paulo Jansseno (1926–2003) įkurta farmacijos įmonė „Janssen Pharmaceuticals“ pirmą kartą susintetino Fentanilį. Jis buvo sukurtas kaip vaistas, siekiant rasti greitą ir veiksmingą analgetiką. Tuo metu Fentanilis buvo veiksmingiausias opioidinis vaistas, kuris buvo maždaug 100 kartų stipresnis už Morfiną ir greičiau suveikdavo. Nuo to laiko buvo susintetinta daugybė Fentanilio analogų, pavyzdžiui, Acetilfentanilis, Butirfentanilis, Karfentanilis, Furanilfentanilis ir kt.
Fentanilio analogai arba dariniai yra panašūs į Fentanilį ir nors turi tam tikrų cheminių modifikacijų, tačiau dažniausiai jų farmakologinis poveikis yra panašus į Fentanilio ar net viršija jį. Daugelis Fentanilio analogų vadinami „designer drugs“ ir yra naujos psichoaktyviosios medžiagos, nes sintetinami tik tam, kad pakeistų jau kontroliuojamas medžiagas ir būtų naudojami neteisėtai.
Lietuvoje pastaraisiais metais dažniausiai nelegalioje rinkoje aptinkamas Fentanilio analogas yra Karfentanilis (Carfentanil). Sintetinio opioido Karfentanilio pradinė teisėta paskirtis ir naudojimas buvo kaip veterinarinis raminamasis vaistas dideliems ir stambiems žinduoliams, tokiems kaip drambliai, todėl jo labai lengva perdozuoti ir net ir labai mažos dozės žmonėms gali būti mirtinos, taip pat pakanka mažų jo kiekių tūkstančiams vartojimui skirtų dozių pagaminti. Šiuo metu Lietuvoje dominuojantis sintetinis opioidas Karfentanilis pekeitė kitus neteisėtoje rinkoje buvusius opioidus – išstūmė iš rinkos heroiną ir yra naudojamas svaiginimosi tikslais.“, – pranešime spaudai teigė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.
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