Miesto aikštėje – girto vyro ir moters smurtas prieš paauglius

Šiaulių apskrities policijos duomenimis, Joniškio Miesto aikštėje neblaivi 1998 metais gimusi moteris ir neblaivus 1999 metais gimęs vyras smurtavo prieš 2012 ir 2010 metais gimusius nepilnamečius.
Įtariamiems smurtautojams nustatytas atitinkamai 1,68 prom. ir 1,96 prom. girtumas.
Jaunesnį nukentėjusįjį medikai apžiūrėjo įvykio vietoje, o vyresnysis buvo išleistas gydytis į namus po apžiūros ligoninėje.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
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