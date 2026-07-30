 Miške rastas jauno vyro lavonas

Miške rastas jauno vyro lavonas

2026-07-30 11:09
Gytis Pankūnas (ELTA)

Ignalinoje miške trečiadienį rastas vyro kūnas, pranešė policija.

<span>Miške rastas jauno vyro lavonas</span>
Miške rastas jauno vyro lavonas / Asociatyvi J. Elinsko/BNS nuotr.

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 23.45 val. Ignalinos mieste esančiame miške rastas vyro, gimusio 1996 metais, kūnas be išorinių smurto žymių.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

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