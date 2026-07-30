Miške rastas jauno vyro lavonas

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 23.45 val. Ignalinos mieste esančiame miške rastas vyro, gimusio 1996 metais, kūnas be išorinių smurto žymių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Ignalinoje miške trečiadienį rastas vyro kūnas, pranešė policija.
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 23.45 val. Ignalinos mieste esančiame miške rastas vyro, gimusio 1996 metais, kūnas be išorinių smurto žymių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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