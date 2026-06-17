Miške vyras įrengė spąstus su šaunamaisiais ginklais

Utenos apylinkės teismas birželio 12-osios nuosprendžiu 69-erių Vytautą Urbanavičių pripažino kaltu dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis.
Subendrinus su anksčiau jam skirta bausme, teismas nusprendė, kad vyras turi atlikti 60 parų arešto bei sumokėti 2 tūkst. eurų dydžio baudą. Kaip nurodė prokuratūra, anykštėnas savo kaltės byloje nepripažino.
Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui.
Valstybinį kaltinimą byloje palaikęs Utenos apylinkės prokuroras Arvydas Miečius teisme akcentavo nusikalstamos veikos pavojingumą.
„Savadarbiai šaunamieji įtaisai, veikiantys atotampos principu, kelia itin didelį pavojų visuomenei, nes jų veikimas yra nekontroliuojamas, o šūvis gali būti nukreiptas ne tik į gyvūną, bet ir į atsitiktinį žmogų. Tokios veikos pažeidžia visuomenės saugumo interesus ir negali būti toleruojamos“, – pranešime cituojamas prokuroras.
Šūvis gali būti nukreiptas ne tik į gyvūną, bet ir į atsitiktinį žmogų.
Nusikaltimas buvo išaiškintas po to, kai pernai vasarį tikrindami informaciją apie Anykščių rajone rastą laukinio gyvūno kailį, Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai Šilelio miške aptiko du 16-to ir 12-to kalibro savadarbius šaunamuosius ginklus.
Prie jų buvo pritvirtinti ir per taką nutiesti trosai, kuriuos kliudžius ginklai iššautų. Iš vieno ginklo iššauta kulka buvo pataikiusi į medį, o kitu greičiausiai buvo sumedžiotas šernas, kuris netoliese buvo išdarinėtas ir išgabentas.
Apie ne tik gyvūnams, bet ir žmonėms pavojingą radinį aplinkosaugininkai informavo policiją. Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatytas įtariamasis – netoli minėto miško gyvenantis V. Urbanavičius.
Pareigūnams atlikus kratą jo sodyboje, rasta įvairių laukinių gyvūnų liekanų ir medžiagų, analogiškų toms, kurios buvo naudotos miške aptiktiems brakonieriavimo įrankiams pasigaminti.
Kratos metu taip pat buvo rasta įvairių draudžiamų medžioklės ir žvejybos priemonių bei aparato, skirto gaminti stipriems alkoholiniams gėrimams, dalių.
Dėl šių radinių sodybos šeimininkui policijos ir aplinkosaugos pareigūnai surašė administracinių nusižengimų protokolus, jam buvo skirtos piniginės baudos, o neteisėtai laikyta įranga konfiskuota.
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