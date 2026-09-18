Motiną nužudžiusiam uteniškiui – teismo verdiktas

50-metis Utenos gyventojas I. A. pripažintas kaltu nužudęs savo motiną iš savanaudiškų paskatų. Nustatyta, kad anksčiau devynis kartus teistas vyras garbaus amžiaus moterį nužudė, nes pritrūko pinigų narkotikams ir alkoholiui.
Nusikaltimas viename Utenos daugiabutyje buvo įvykdytas praėjusių metų balandį. Kartu su motina jos bute gyvenantis I. A., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų, siekdamas pagrobti jai priklausantį turtą, moterį pasmaugė.
Nužudęs motiną, uteniškis pardavė kai kuriuos jai priklausančius daiktus ir gautus pinigus išleido narkotikams bei alkoholiui.
Kitą rytą I. A. į butą pasikvietė pažįstamą vyrą ir pasiūlė jam pirkti motinai priklausiusį televizorių. Kaltinamajam nuėjus į motinos kambarį ieškoti televizoriaus pultelio, pirkėjas pro praviras duris pastebėjo moters ranką. Išsigandęs vyras pabėgo iš buto ir iškvietė policiją.
Šių metų rugsėjo 10 dieną Panevėžio apygardos teismas pripažino I. A. kaltu dėl artimo šeimos nario nužudymo iš savanaudiškų paskatų ir subendrinęs skyrė jam 18 metų ir vieno mėnesio laisvės atėmimo bausmę.
Nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
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