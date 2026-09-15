Nacionalinėje mokėjimo agentūroje – FNTT kratos

Apie tai antradienį pirmasis savo „Facebook“ paskyroje pranešė tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas ir netrukus patvirtino pati FNTT.
Jos teigimu, tarnybos ir Europos prokuratūros tyrimo veiksmai NMA susiję su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos projektuose dalyvaujantiems asmenims.
„Įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai neatliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams“, – nurodė FNTT.
Aktyvioje fazėje esantį ikiteisminį tyrimą organizuoja Europos deleguotieji prokurorai Lietuvoje. FNTT daugiau informacijos žada pateikti, kai tai nepakenks tyrimo sėkmei.
Europos deleguotasis prokuroras Vytautas Kukaitis BNS patvirtino, kad NMA atliekamos kratos, bet plačiau tyrimo nekomentavo, motyvuodamas veiksmų sėkme.
„Jei pagal jūsų duomenis (atliekamos – BNS) kratos, turbūt, kad taip. (...) Iš mūsų pusės bus papildoma informacija, kai tie veiksmai bus atlikti“, – sakė jis.
BNS rašė, kad NMA liepos viduryje dėl galimo viešųjų ir privačių interesų supainiojimo nuo pareigų nušalino direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką bei perdavė informaciją Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) ir Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT).
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