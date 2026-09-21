 Neblaivus vyras sužalojo tris policininkus

Neblaivus vyras sužalojo tris policininkus

2026-09-21 08:42
Gytis Pankūnas (ELTA)

Šiauliuose sekmadienį sulaikant vyrą, šis sužalojo tris policininkus.

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<span>Neblaivus vyras sužalojo tris policininkus</span>
Neblaivus vyras sužalojo tris policininkus / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

Policijos departamento duomenimis, 18.30 val. Šiauliuose, Vilniaus gatvėje, sulaikant viešąją tvarką pažeidusį vyrą (gim. 1988 m.), šis aktyviais veiksmais pasipriešino ir sužalojo Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūną (gim. 1997 m.), pareigūną (gim. 2002 m.) ir pareigūną (gim. 1991 m.).

Pastarieji, jiems suteikus medicininę pagalbą, gydomi ambulatoriškai.

Neblaivus (1,72 prom.) įtariamasis uždarytas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijos pareigūnams.

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sužalojo pareigūną
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Komentarai

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Komentarai

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siaucius
Tiktai tris? Kodel tiek mazai ???
1
0
kam
policininkui duotas ginklas
0
-1
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