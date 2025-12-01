 Ant važiuojančio automobilio nuvirto medis

2025-12-14 13:20
BNS inf.

Sekmadienį Šakių rajone ant važiuojančio automobilio nuvirto medis, skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

Ant važiuojančio automobilio nuvirto medis / Asociatyvi T. Urbelionio / BNS nuotr.

