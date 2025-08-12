 Atsirado dingęs ir penkerius metus mokyklos nelankęs berniukas

Praėjusią savaitę pranešta, kad dingo dvylikametis berniukas, kuris daugiau nei penkerius metus nelanko ugdymo įstaigos. Šiandien paaiškėjo, kad vaikas jau surastas, tačiau ne Lietuvoje.

Policija patvirtino, kad šiuo metu berniukas Vokietijoje.

„Policijos pareigūnai informavo, kad berniukas su mama gyvena Vokietijoje“, – portalui kauno.diena.lt sakė Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Greta Kęsminaitė-Pudžemė.

Primename, kad Tauragės apskrities policija buvo pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl dingusio dvylikamečio berniuko – jis negyvena deklaruotoje gyvenamojoje vietoje ir daugiau nei penkerius metus nelanko ugdymo įstaigos.

Kaip skelbė policija, liepos 28 dieną buvo gautas raštas dėl mažamečio, gimusio 2013 metais, paieškos.

