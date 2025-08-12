Atsirado dingęs ir penkerius metus mokyklos nelankęs berniukas

Policija patvirtino, kad šiuo metu berniukas Vokietijoje.
„Policijos pareigūnai informavo, kad berniukas su mama gyvena Vokietijoje“, – portalui kauno.diena.lt sakė Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Greta Kęsminaitė-Pudžemė.
Primename, kad Tauragės apskrities policija buvo pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl dingusio dvylikamečio berniuko – jis negyvena deklaruotoje gyvenamojoje vietoje ir daugiau nei penkerius metus nelanko ugdymo įstaigos.
Kaip skelbė policija, liepos 28 dieną buvo gautas raštas dėl mažamečio, gimusio 2013 metais, paieškos.
