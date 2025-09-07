Per automobilių ralį Elektrėnuose nukentėjo vairuotojas ir šturmanas

Kaip pranešė Vilniaus apskrities policija, avarija įvyko šeštadienį, apie 10 val. 40 min., Trakų rajone, Aukštadvario seniūnijoje, Bijūnų kaime, Beržų ir Sodų gatvėje, sankryžoje.
Tuo metu tai buvo automobilių ralio čempionato žvyruotas greičio ruožas.
Bagis, vairuojamas vyro (gim. 1971 m.), posūkyje nesuvaldytas nuvažiavo nuo kelio ir vertėsi.
Eismo įvykio metu nukentėjo bagio vairuotojas ir šturmanas (gim. 1989 m.).
Abu vyrai buvo pristatyti į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
ELTA primena, kad Elektrėnuose ir jų apylinkėse vyko penktasis Lietuvos automobilių ralio čempionato etapas „Berner Rally Elektrėnai“, jame varžėsi apie 80 dalyvių iš Lietuvos ir užsienio.
