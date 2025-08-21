Avarija „Via Baltica“ kelyje: susidūrus sunkvežimiui ir lengvajam automobiliui žuvo moteris

Nelaimė įvyko rugpjūčio 21 d. apie 12.17 val. Panevėžio rajone, Paįstrio seniūnijoje, Gegužinės kaime, „Via Baltica“ kelyje.
Anot policijos, susidūrus sunkvežimiui ir lengvajam automobiliui žuvo pastarojo keleivė.
Pirminiais duomenimis, eismo įvykyje dalyvavo lengvasis automobilis, du sunkvežimiai ir mikroautobusas.
Eismas šiuo metu nukreipiamas gretutiniais keliais.
Pareigūnai tikslina įvykio informaciją.
